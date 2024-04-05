Как окружение Куйвашева отреагировало на ранение губернатора Чибиса

Свердловскому губернатору не будут усиливать охрану после покушения на Чибиса
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Старт строительства ЖК в рамках КРТ нежилой застройки. Екатеринбург, куйвашев евгений
На публичных мероприятиях Евгения Куйвашева, как правило, охраняет один человек. На фото — за губернатором Фото:
новость из сюжета
Губернатора Мурманской области ранили ножом

В свердловском правительстве не планируют усиливать меры безопасности высших должностных лиц, в частности, губернатора Евгения Куйвашева, после нападения на главу Мурманской области Андрея Чибиса. Источник URA.RU в резиденции, передавая общее настроение, поделился, что историю рассматривают как «частный случай».

«Планы по усилению безопасности не обсуждаются», — поделился собеседник. В департаменте информационной политики Свердловской области на запрос агентства по теме пока не ответили. До 12 апреля Куйвашев в отпуске, его заменяет первый зам Алексей Шмыков.

Нападение на Чибиса произошло вечером 4 апреля в городе Апатиты после его встречи с жителями. Неизвестный мужчина с ножом ранил главу региона, когда тот направлялся к машине. Его сразу же задержали, следователям он признался, что совершить преступление ему сказал «голос в голове». Чибиса прооперировали, он уже пришел в себя. Все, что известно о происшествии, — в сюжете URA.RU.

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В свердловском правительстве не планируют усиливать меры безопасности высших должностных лиц, в частности, губернатора Евгения Куйвашева, после нападения на главу Мурманской области Андрея Чибиса. Источник URA.RU в резиденции, передавая общее настроение, поделился, что историю рассматривают как «частный случай». «Планы по усилению безопасности не обсуждаются», — поделился собеседник. В департаменте информационной политики Свердловской области на запрос агентства по теме пока не ответили. До 12 апреля Куйвашев в отпуске, его заменяет первый зам Алексей Шмыков. Нападение на Чибиса произошло вечером 4 апреля в городе Апатиты после его встречи с жителями. Неизвестный мужчина с ножом ранил главу региона, когда тот направлялся к машине. Его сразу же задержали, следователям он признался, что совершить преступление ему сказал «голос в голове». Чибиса прооперировали, он уже пришел в себя. Все, что известно о происшествии, — в сюжете URA.RU.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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