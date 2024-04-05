Как окружение Куйвашева отреагировало на ранение губернатора Чибиса

В свердловском правительстве не планируют усиливать меры безопасности высших должностных лиц, в частности, губернатора Евгения Куйвашева, после нападения на главу Мурманской области Андрея Чибиса. Источник URA.RU в резиденции, передавая общее настроение, поделился, что историю рассматривают как «частный случай».
«Планы по усилению безопасности не обсуждаются», — поделился собеседник. В департаменте информационной политики Свердловской области на запрос агентства по теме пока не ответили. До 12 апреля Куйвашев в отпуске, его заменяет первый зам Алексей Шмыков.
Нападение на Чибиса произошло вечером 4 апреля в городе Апатиты после его встречи с жителями. Неизвестный мужчина с ножом ранил главу региона, когда тот направлялся к машине. Его сразу же задержали, следователям он признался, что совершить преступление ему сказал «голос в голове». Чибиса прооперировали, он уже пришел в себя. Все, что известно о происшествии, — в сюжете URA.RU.
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