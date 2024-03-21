На игре «Трактора» и Динамо» в Челябинске выступит рэпер ST

На матче между челябинским хоккейным клубом «Трактор» и московским «Динамо» выступит рэп-исполнитель ST. Матч состоится 22 марта в Челябинске, сообщает официальный telegram-канал «Трактора».
«Пятый домашний матч плей-офф и пятый артист на нашей сцене. Качнем», — обращается канал к подписчикам.
ST (настоящее имя — Александр Степанов) — это рэп-исполнитель, поэт, певец, телеведущий. Победитель шоу «Новые звезды в Африке» на ТНТ. В 2022 году ST выступал на Дне города в Челябинске.
Рэпер исполнит свои композиции во время четвертой игры между «Трактором» и «Динамо» в четвертьфинале Кубка Гагарина КХЛ. Серия игр длится до четырех побед одной из команд. Счет по играм 3:0 в пользу челябинцев.
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