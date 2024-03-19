19 марта 2024

На игре «Трактора» с «Динамо» в Челябинске выступит группа «Демо»

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Ледовая арена Трактор. Челябинск, уборка снега, ледовая арена трактор
Группа «Демо» выступит на игре в ледовой арене «Трактор» Фото:

На игре хоккейного клуба «Трактор» с московским «Динамо», которая состоится 20 марта в Челябинске, выступит группа «Демо». Об этом сообщил официальный telegram-канал клуба.

«Знаешь текст „Солнышко“ „Демо“? А если проверим? Встречаемся на матче, поем и поддерживаем команду вместе», — обращается канал к подписчикам.

Группа споет хиты «Солнышко в руках», «Дождик», «2000 лет». Пик популярности группы пришелся на начало 2000-х годов.

«Трактор» в четвертьфинале Кубка Гагарина КХЛ играет с командой «Динамо» из Москвы. Первые две игры в серии до четырех побед прошли в Москве и завершились победой «Трактора». 20 и 22 марта игры пройдут в Челябинске. История противостояния команд насчитывает единственную серию игр, когда «Трактор» играл в финале Кубка Гагарина. В сезоне 2012—2013 годов в финальной серии кубка «Динамо» стало чемпионом, «Трактор» стал серебряным призером чемпионата.

В этом сезоне «Трактор» уже устраивал на своих играх выступления известных артистов. В январе на матче «Трактора» и «автомобилиста из Екатеринбурга выступила Ирина Салтыкова.

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На игре хоккейного клуба «Трактор» с московским «Динамо», которая состоится 20 марта в Челябинске, выступит группа «Демо». Об этом сообщил официальный telegram-канал клуба. «Знаешь текст „Солнышко“ „Демо“? А если проверим? Встречаемся на матче, поем и поддерживаем команду вместе», — обращается канал к подписчикам. Группа споет хиты «Солнышко в руках», «Дождик», «2000 лет». Пик популярности группы пришелся на начало 2000-х годов. «Трактор» в четвертьфинале Кубка Гагарина КХЛ играет с командой «Динамо» из Москвы. Первые две игры в серии до четырех побед прошли в Москве и завершились победой «Трактора». 20 и 22 марта игры пройдут в Челябинске. История противостояния команд насчитывает единственную серию игр, когда «Трактор» играл в финале Кубка Гагарина. В сезоне 2012—2013 годов в финальной серии кубка «Динамо» стало чемпионом, «Трактор» стал серебряным призером чемпионата. В этом сезоне «Трактор» уже устраивал на своих играх выступления известных артистов. В январе на матче «Трактора» и «автомобилиста из Екатеринбурга выступила Ирина Салтыкова.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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