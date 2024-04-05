Уголовный долг менеджера семьи челябинского экс-губернатора продают с торгов

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Долги близкого к семье экс-губернатора Дубровского бизнесмена выставили на торги Фото:
новость из сюжета
Банкротство семьи экс-губернатора Дубровского

В Челябинске продают с торгов право требования к бывшему директору ПО «Монтажник», обанкроченной фирмы семьи экс-губернатора Бориса Дубровского. Как указано в сервисе СБИС, речь идет о долге в 16,2 млн рублей перед «Монтажником», присужденного Алексею Павлюку после вынесения приговора по уголовному делу о мошенничестве.

«Право требования к Павлюку Алексею Юрьевичу в сумме 16 209 810 руб. на основании приговора Правобережного районного суда Магнитогорска от 06.12.2022 г. по уголовному делу», — говорится в документах. Сам долг внесен в реестр требований кредиторов в марте 2023 года, в рамках банкротства самого Павлюка.

Павлюк несколько лет представлял интересы Дубровских в ЗАО «Инвестиционная группа «РВМ Капитал», связанного с семьей экс-губернатора. Он также руководил ПО «Монтажник», главным активом Дубровских. В июле 2021 года Павлюка задержали в Москве и этапировали в Челябинск. К тому времени «Монтажник» обанкрочен. Павлюку предъявили обвинение в мошенничестве, уходе от налогов и невыплате зарплаты.

Пока шли следственные действия, топ-менеджера признали банкротом из-за долгов в несколько сотен миллионов рублей. В итоге Павлюк был осужден на 3,5 года общего режима. Сам он на суде заявил, что действовал так, как ему велели Дубровские, обвинив семью бывшего главы региона в развале компании. Этим же судом Павлюка обязали выплатить «Монтажнику» 12,6 млн рублей. Долг он не оплатил, с учетом пеней сумма выросла и теперь требования к нему продают с торгов.

Из-за финансового краха «Монтажника» банкротом признан Борис Дубровский, а также его сын Александр. Глава семьи после отставки с поста губернатора уехал из России. Представители Дубровских, как и конкурсная управляющая «Монтажника», со СМИ не общаются и судебные процессы не комментируют.

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В Челябинске продают с торгов право требования к бывшему директору ПО «Монтажник», обанкроченной фирмы семьи экс-губернатора Бориса Дубровского. Как указано в сервисе СБИС, речь идет о долге в 16,2 млн рублей перед «Монтажником», присужденного Алексею Павлюку после вынесения приговора по уголовному делу о мошенничестве. «Право требования к Павлюку Алексею Юрьевичу в сумме 16 209 810 руб. на основании приговора Правобережного районного суда Магнитогорска от 06.12.2022 г. по уголовному делу», — говорится в документах. Сам долг внесен в реестр требований кредиторов в марте 2023 года, в рамках банкротства самого Павлюка. Павлюк несколько лет представлял интересы Дубровских в ЗАО «Инвестиционная группа «РВМ Капитал», связанного с семьей экс-губернатора. Он также руководил ПО «Монтажник», главным активом Дубровских. В июле 2021 года Павлюка задержали в Москве и этапировали в Челябинск. К тому времени «Монтажник» обанкрочен. Павлюку предъявили обвинение в мошенничестве, уходе от налогов и невыплате зарплаты. Пока шли следственные действия, топ-менеджера признали банкротом из-за долгов в несколько сотен миллионов рублей. В итоге Павлюк был осужден на 3,5 года общего режима. Сам он на суде заявил, что действовал так, как ему велели Дубровские, обвинив семью бывшего главы региона в развале компании. Этим же судом Павлюка обязали выплатить «Монтажнику» 12,6 млн рублей. Долг он не оплатил, с учетом пеней сумма выросла и теперь требования к нему продают с торгов. Из-за финансового краха «Монтажника» банкротом признан Борис Дубровский, а также его сын Александр. Глава семьи после отставки с поста губернатора уехал из России. Представители Дубровских, как и конкурсная управляющая «Монтажника», со СМИ не общаются и судебные процессы не комментируют.
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© Служба новостей «URA.RU»
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