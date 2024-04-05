Судимого за убийство екатеринбуржца поймали с мешком наркотиков

05 апреля 2024 в 23:04 Размер текста - 17 +

Возбуждено уголовное дело за покушение на сбыт наркотических веществ Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Екатеринбурге полицейские поймали распространителя наркотиков, ранее судимого за убийство. Увидев сотрудников МВД, мужчина сбросил два свертка в изоленте, а при обыске в его квартире был найден целый мешок наркотиков, сообщили в УМВД по Екатеринбургу. «В ходе патрулирования микрорайона ЖБИ возле одного из домов на улице Новгородцевой полицейские заметили подозрительного мужчину в черной спортивной куртке, который, озираясь, передвигался по двору. Как только он заметил приближающийся служебный УАЗ, то сразу сбросил на асфальт два свертка в изоленте», — говорится в telegram-канале «Патрульный участок», который ведет ведомство. В ходе осмотра квартиры задержанного был обнаружен пакет, в котором был тот же наркотик в количестве 71 грамма. Возбуждено уголовное дело за покушение на сбыт наркотических веществ. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Екатеринбурге полицейские поймали распространителя наркотиков, ранее судимого за убийство. Увидев сотрудников МВД, мужчина сбросил два свертка в изоленте, а при обыске в его квартире был найден целый мешок наркотиков, сообщили в УМВД по Екатеринбургу. «В ходе патрулирования микрорайона ЖБИ возле одного из домов на улице Новгородцевой полицейские заметили подозрительного мужчину в черной спортивной куртке, который, озираясь, передвигался по двору. Как только он заметил приближающийся служебный УАЗ, то сразу сбросил на асфальт два свертка в изоленте», — говорится в telegram-канале «Патрульный участок», который ведет ведомство. В ходе осмотра квартиры задержанного был обнаружен пакет, в котором был тот же наркотик в количестве 71 грамма. Возбуждено уголовное дело за покушение на сбыт наркотических веществ.