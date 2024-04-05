Судимого за убийство екатеринбуржца поймали с мешком наркотиков

В Екатеринбурге полицейские поймали распространителя наркотиков, ранее судимого за убийство. Увидев сотрудников МВД, мужчина сбросил два свертка в изоленте, а при обыске в его квартире был найден целый мешок наркотиков, сообщили в УМВД по Екатеринбургу.
«В ходе патрулирования микрорайона ЖБИ возле одного из домов на улице Новгородцевой полицейские заметили подозрительного мужчину в черной спортивной куртке, который, озираясь, передвигался по двору. Как только он заметил приближающийся служебный УАЗ, то сразу сбросил на асфальт два свертка в изоленте», — говорится в telegram-канале «Патрульный участок», который ведет ведомство.
В ходе осмотра квартиры задержанного был обнаружен пакет, в котором был тот же наркотик в количестве 71 грамма. Возбуждено уголовное дело за покушение на сбыт наркотических веществ.
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