05 апреля 2024

В Первоуральске полиция нагрянула в ночные клубы. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Свердловские зарисовки. Екатеринбург , полицейские, курсанты, патруль, полиция, патрулирование улиц
Посетителей ночного кафе осматривали сотрудники МВД Фото:

В Первоуральске (Свердловская область) в ночь с 5 на 6 апреля сотрудники МВД провели рейд по ночным заведениям города. Об этом сообщил член общественной палаты Екатеринбурга Дмитрий Чукреев.

«Этой ночью в Первоуральске было жарко. МВД провели рейд по ночным заведениям», — написал Чукреев в своем telegram-канале. Он пообещал раскрыть подробности рейда утром.

На опубликованных кадрах заметно, как силовики осматривают посетителей заведения и выводят несколько человек из кафе. Как минимум один человек задержан — на видео его ведут в наручниках в сторону полицейской машины.

Корреспондент URA.RU обратился в пресс-службу ГУ МВД Свердловской области. На момент публикации новости ответ получить не удалось.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Хотите быть в курсе всех главных новостей Екатеринбурга и области? Подписывайтесь на telegram-канал «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил»!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Первоуральске (Свердловская область) в ночь с 5 на 6 апреля сотрудники МВД провели рейд по ночным заведениям города. Об этом сообщил член общественной палаты Екатеринбурга Дмитрий Чукреев. «Этой ночью в Первоуральске было жарко. МВД провели рейд по ночным заведениям», — написал Чукреев в своем telegram-канале. Он пообещал раскрыть подробности рейда утром. На опубликованных кадрах заметно, как силовики осматривают посетителей заведения и выводят несколько человек из кафе. Как минимум один человек задержан — на видео его ведут в наручниках в сторону полицейской машины. Корреспондент URA.RU обратился в пресс-службу ГУ МВД Свердловской области. На момент публикации новости ответ получить не удалось.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...