В Первоуральске (Свердловская область) в ночь с 5 на 6 апреля сотрудники МВД провели рейд по ночным заведениям города. Об этом сообщил член общественной палаты Екатеринбурга Дмитрий Чукреев.
«Этой ночью в Первоуральске было жарко. МВД провели рейд по ночным заведениям», — написал Чукреев в своем telegram-канале. Он пообещал раскрыть подробности рейда утром.
На опубликованных кадрах заметно, как силовики осматривают посетителей заведения и выводят несколько человек из кафе. Как минимум один человек задержан — на видео его ведут в наручниках в сторону полицейской машины.
Корреспондент URA.RU обратился в пресс-службу ГУ МВД Свердловской области. На момент публикации новости ответ получить не удалось.
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