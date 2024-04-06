«Москвич» поднял цены на свои авто из-за ажиотажного спроса

06 апреля 2024 в 22:53 Размер текста - 17 +

В марте в РФ возник спрос на «Москвичи 3» Фото: Вадим Ахметов © URA.RU «Москвич» увеличил цены на кроссоверы из-за повышенного спроса почти на сто тысяч рублей. На официальном сайте компании появился обновленный прайс-лист, включающий в себя автомобили как 2023, так и 2024 года выпуска. «„Прошлогодние“ кроссоверы „Москвич 3“ доступны по старым ценам, а за самые новые машины придется доплатить от 64 до 99 тысяч рублей в зависимости от комплектации», — передает motor.ru. Так, базовая версия с механической коробкой передач теперь стоит 1 655 миллиона рублей, что соответствует повышению в 4,1%. В марте в России наблюдался ажиотажный спрос на «Москвичи 3»: продажи увеличились на 200% после того, как завод предоставил значительные скидки на кроссоверы. На данный момент у дилеров еще остаются автомобили 2023 года выпуска, а цены на «Москвичи» 2024 года увеличились в пределах инфляции. Наибольшее удорожание ожидается у версии «Комфорт» с вариатором, где придется доплатить 99 тысяч рублей. Стоимость лифтбеков «Москвич 6», выпущенных в 2024 году, пока не была оглашена в рублях. У дилеров имеется достаточное количество машин 2023 года выпуска, поскольку интерес к данной модели умеренный. Заинтересованность в электрокарах «Москвич 3e» удвоилась, в бензиновые «Москвичи 3» утроилась, а число покупателей «Москвичей 6» возросло лишь на 24% во второй половине марта. В государственных закупках лифтбеки пока встречаются редко. В ближайшем будущем планируется, что «Москвич» перейдет к мелкоузловой сборке кроссоверов. Это позволит снизить издержки и удержать рост цен. Кроме того, в планах завода добавить к ассортименту еще одну модель — «Москвич 5». Тестирование уже проводится, а начало продаж запланировано на первое полугодие 2024 года. Ранее сообщалось, что стоимость на «Москвич 3» начинается от 1,9 миллиона рублей. Машина в комплектации с электродвигателем стоит от 3,5 миллиона рублей. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

«Москвич» увеличил цены на кроссоверы из-за повышенного спроса почти на сто тысяч рублей. На официальном сайте компании появился обновленный прайс-лист, включающий в себя автомобили как 2023, так и 2024 года выпуска. «„Прошлогодние“ кроссоверы „Москвич 3“ доступны по старым ценам, а за самые новые машины придется доплатить от 64 до 99 тысяч рублей в зависимости от комплектации», — передает motor.ru. Так, базовая версия с механической коробкой передач теперь стоит 1 655 миллиона рублей, что соответствует повышению в 4,1%. В марте в России наблюдался ажиотажный спрос на «Москвичи 3»: продажи увеличились на 200% после того, как завод предоставил значительные скидки на кроссоверы. На данный момент у дилеров еще остаются автомобили 2023 года выпуска, а цены на «Москвичи» 2024 года увеличились в пределах инфляции. Наибольшее удорожание ожидается у версии «Комфорт» с вариатором, где придется доплатить 99 тысяч рублей. Стоимость лифтбеков «Москвич 6», выпущенных в 2024 году, пока не была оглашена в рублях. У дилеров имеется достаточное количество машин 2023 года выпуска, поскольку интерес к данной модели умеренный. Заинтересованность в электрокарах «Москвич 3e» удвоилась, в бензиновые «Москвичи 3» утроилась, а число покупателей «Москвичей 6» возросло лишь на 24% во второй половине марта. В государственных закупках лифтбеки пока встречаются редко. В ближайшем будущем планируется, что «Москвич» перейдет к мелкоузловой сборке кроссоверов. Это позволит снизить издержки и удержать рост цен. Кроме того, в планах завода добавить к ассортименту еще одну модель — «Москвич 5». Тестирование уже проводится, а начало продаж запланировано на первое полугодие 2024 года. Ранее сообщалось, что стоимость на «Москвич 3» начинается от 1,9 миллиона рублей. Машина в комплектации с электродвигателем стоит от 3,5 миллиона рублей.