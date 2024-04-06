06 апреля 2024

Новый президент Словакии заявил, что страна будет против войны

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
ИННОПРОМ-2019. Первый день международной промышленной выставки. Екатеринбург, Корея, иннопром2019, словакия
Новый президент Словакии первые в новом статусе провел встречу с журналистами (архивное фото) Фото:

Новый президент Словакии Петер Пеллегрини заявил, что его страна будет на стороне мира и против войны. Об этом он сообщил на своей первой после победы на выборах встрече со сторонниками и журналистами.

«Сделаю все для того, чтобы Словакия всегда была на стороне мира, а не войны. И пусть меня критикуют за это все, кто угодно, и как угодно», — сказал он.

В Словакии президент избирается всеобщим голосованием на пять лет. Пеллегрини победил во втором туре выборов, который прошел в Словакии 6 апреля. Он набрал 53,23% голосов. В первом туре он получил поддержку 37,02% избирателей.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Новый президент Словакии Петер Пеллегрини заявил, что его страна будет на стороне мира и против войны. Об этом он сообщил на своей первой после победы на выборах встрече со сторонниками и журналистами. «Сделаю все для того, чтобы Словакия всегда была на стороне мира, а не войны. И пусть меня критикуют за это все, кто угодно, и как угодно», — сказал он. В Словакии президент избирается всеобщим голосованием на пять лет. Пеллегрини победил во втором туре выборов, который прошел в Словакии 6 апреля. Он набрал 53,23% голосов. В первом туре он получил поддержку 37,02% избирателей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...