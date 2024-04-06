Новый президент Словакии заявил, что страна будет против войны

07 апреля 2024 в 04:05 Размер текста - 17 +

Новый президент Словакии первые в новом статусе провел встречу с журналистами (архивное фото) Фото: Анна Майорова © URA.RU Новый президент Словакии Петер Пеллегрини заявил, что его страна будет на стороне мира и против войны. Об этом он сообщил на своей первой после победы на выборах встрече со сторонниками и журналистами. «Сделаю все для того, чтобы Словакия всегда была на стороне мира, а не войны. И пусть меня критикуют за это все, кто угодно, и как угодно», — сказал он. В Словакии президент избирается всеобщим голосованием на пять лет. Пеллегрини победил во втором туре выборов, который прошел в Словакии 6 апреля. Он набрал 53,23% голосов. В первом туре он получил поддержку 37,02% избирателей. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Новый президент Словакии Петер Пеллегрини заявил, что его страна будет на стороне мира и против войны. Об этом он сообщил на своей первой после победы на выборах встрече со сторонниками и журналистами. «Сделаю все для того, чтобы Словакия всегда была на стороне мира, а не войны. И пусть меня критикуют за это все, кто угодно, и как угодно», — сказал он. В Словакии президент избирается всеобщим голосованием на пять лет. Пеллегрини победил во втором туре выборов, который прошел в Словакии 6 апреля. Он набрал 53,23% голосов. В первом туре он получил поддержку 37,02% избирателей.