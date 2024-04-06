Новый президент Словакии заявил, что страна будет против войны

Новый президент Словакии Петер Пеллегрини заявил, что его страна будет на стороне мира и против войны. Об этом он сообщил на своей первой после победы на выборах встрече со сторонниками и журналистами.
«Сделаю все для того, чтобы Словакия всегда была на стороне мира, а не войны. И пусть меня критикуют за это все, кто угодно, и как угодно», — сказал он.
В Словакии президент избирается всеобщим голосованием на пять лет. Пеллегрини победил во втором туре выборов, который прошел в Словакии 6 апреля. Он набрал 53,23% голосов. В первом туре он получил поддержку 37,02% избирателей.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.