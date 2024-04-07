Треть челябинцев готовы месяц проходить испытательный срок на работе

«Авито»: челябинцы не готовы к прохождению длинного испытательного срока

08 апреля 2024 в 12:02 Размер текста - 17 +

Большинство педагогов и ученых не желает ни дня проходить испытательный срок Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU Среди жителей Челябинска лишь 31% готовы устраиваться на работу с испытательным сроком более одного месяца. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного сервисом «Авито Работа». «Большинство челябинцев предпочли бы, чтобы испытательный срок на новом месте работы длился не более четырех недель. На это указали 53% опрошенных», — сообщили URA.RU аналитики платформы «Авито Работа». Исследование показало, что 11% готовы проходить испытательный срок от одного до двух месяцев, 17% — до трех месяцев и 1% — до полугода. При этом 5% респондентов вовсе не готовы к прохождению испытательного срока. Среди них чаще всего встречаются сотрудники сферы образования и науки. Зато 44% работников сферы банков и инвестиций согласятся на прохождение испытаний более месяца. От 40% до 42% страховщиков и бухгалтеров также не против длительного испытательного срока. Исследование выявило, что готовность к более долгому сроку уменьшается с возрастом. Среди молодежи в возрасте от 18 до 24 лет на такое готовы идти 34% опрошенных, в то время как среди людей старше 65 лет таких всего 14%. Специалисты из области банковского дела и инвестиций, бухгалтерии и финансов, а также страхования чаще других соглашаются на длительные испытательные сроки. По законодательству РФ, максимальная продолжительность испытательного срока ограничена: для большинства категорий работников — тремя месяцами, для руководящего состава и главных бухгалтеров — шестью месяцами. Если же трудовой договор заключен на период от двух до шести месяцев, испытательный срок не может превышать двух недель. Эти нормы регламентируются Трудовым кодексом РФ и должны соблюдаться всеми работодателями. Об этом напомнили специалисты «Авито Работа». Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Среди жителей Челябинска лишь 31% готовы устраиваться на работу с испытательным сроком более одного месяца. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного сервисом «Авито Работа». «Большинство челябинцев предпочли бы, чтобы испытательный срок на новом месте работы длился не более четырех недель. На это указали 53% опрошенных», — сообщили URA.RU аналитики платформы «Авито Работа». Исследование показало, что 11% готовы проходить испытательный срок от одного до двух месяцев, 17% — до трех месяцев и 1% — до полугода. При этом 5% респондентов вовсе не готовы к прохождению испытательного срока. Среди них чаще всего встречаются сотрудники сферы образования и науки. Зато 44% работников сферы банков и инвестиций согласятся на прохождение испытаний более месяца. От 40% до 42% страховщиков и бухгалтеров также не против длительного испытательного срока. Исследование выявило, что готовность к более долгому сроку уменьшается с возрастом. Среди молодежи в возрасте от 18 до 24 лет на такое готовы идти 34% опрошенных, в то время как среди людей старше 65 лет таких всего 14%. Специалисты из области банковского дела и инвестиций, бухгалтерии и финансов, а также страхования чаще других соглашаются на длительные испытательные сроки. По законодательству РФ, максимальная продолжительность испытательного срока ограничена: для большинства категорий работников — тремя месяцами, для руководящего состава и главных бухгалтеров — шестью месяцами. Если же трудовой договор заключен на период от двух до шести месяцев, испытательный срок не может превышать двух недель. Эти нормы регламентируются Трудовым кодексом РФ и должны соблюдаться всеми работодателями. Об этом напомнили специалисты «Авито Работа».