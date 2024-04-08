Путин заслушал доклады губернаторов Шумкова и Моора о паводке в регионах

08 апреля 2024 в 13:42 Размер текста - 17 +

Путин заслушал глав Курганской и Тюменской области о паводке Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Паводок-2024 в Курганской области Президент РФ Владимир Путин заслушал доклады губернатора Курганской области Вадима Шумкова и губернатора Тюменской области Александра Моора о ситуации с паводком в регионах. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. «Путин заслушал доклады главы МЧС, губернаторов Курганской и Тюменской областей о ситуации с паводками и принимаемых мерах. Президент дал поручение кабмину создать специальную правительственную комиссию во главе с Александром Куренковым», — передает издание ТАСС. Ранее URA.RU писало, что Путин обсудил наводнения с губернаторами Курганской и Тюменской областей. Президент провел телефонные разговоры с Вадимом Шумковым и Александром Моором по ожидаемому ухудшению паводковой ситуации. Также сообщалось, что Путин поручил полиции следить за порядком в Кургане и Тюмени. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Президент РФ Владимир Путин заслушал доклады губернатора Курганской области Вадима Шумкова и губернатора Тюменской области Александра Моора о ситуации с паводком в регионах. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. «Путин заслушал доклады главы МЧС, губернаторов Курганской и Тюменской областей о ситуации с паводками и принимаемых мерах. Президент дал поручение кабмину создать специальную правительственную комиссию во главе с Александром Куренковым», — передает издание ТАСС. Ранее URA.RU писало, что Путин обсудил наводнения с губернаторами Курганской и Тюменской областей. Президент провел телефонные разговоры с Вадимом Шумковым и Александром Моором по ожидаемому ухудшению паводковой ситуации. Также сообщалось, что Путин поручил полиции следить за порядком в Кургане и Тюмени.