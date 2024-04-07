К начальнику полиции Екатеринбурга, подавшему в отставку, пришел новый зам

08 апреля 2024 в 12:46 Размер текста - 17 +

Майор Григорий Елисов теперь работает в городском УМВД Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Перестановки в силовых ведомствах У замглавы УМВД по Екатеринбургу, начальника полиции полковника Александра Кашигина, который написал рапорт на увольнение, появился новый заместитель. Как указано на сайте городской полиции, соответствующую должность занял майор Григорий Елисов. До этого Елисов служил в инспекции ГУ МВД по Свердловской области. Когда именно произошло назначение, в пресс-группе УМВД комментировать не стали. О том, что Кашигин написал рапорт, URA.RU сообщило 14 марта. Отставка может быть связана с кадровым дефицитом в полиции. 31 марта офицер говорил корреспонденту агентства, что может отозвать заявление до 3 апреля. По данным URA.RU, этого он не сделал. Однако знакомые офицера убеждены, что он еще может отозвать рапорт, вернувшись из месячного отпуска. Коллеги отзываются о Кашигине как об одном из наиболее уважаемых и эффективных полицейских начальников не только города, но и региона. В своей нынешней должности он работает с марта 2023 года. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

У замглавы УМВД по Екатеринбургу, начальника полиции полковника Александра Кашигина, который написал рапорт на увольнение, появился новый заместитель. Как указано на сайте городской полиции, соответствующую должность занял майор Григорий Елисов. До этого Елисов служил в инспекции ГУ МВД по Свердловской области. Когда именно произошло назначение, в пресс-группе УМВД комментировать не стали. О том, что Кашигин написал рапорт, URA.RU сообщило 14 марта. Отставка может быть связана с кадровым дефицитом в полиции. 31 марта офицер говорил корреспонденту агентства, что может отозвать заявление до 3 апреля. По данным URA.RU, этого он не сделал. Однако знакомые офицера убеждены, что он еще может отозвать рапорт, вернувшись из месячного отпуска. Коллеги отзываются о Кашигине как об одном из наиболее уважаемых и эффективных полицейских начальников не только города, но и региона. В своей нынешней должности он работает с марта 2023 года.