Министерство территориальной безопасности составило для пермяков свой гороскоп

Гороскоп безопасности предупредит пермяков о рисках Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Жители Пермского края с этой недели могут при принятии решений ориентироваться на новый гороскоп. Его составляют не астрологи, а сотрудники регионального министерства территориальной безопасности. Прогноз на неделю дается как для каждого знака зодиака отдельно, так и общий для всех.

«Всем знакам зодиака советуем избегать нахождения под кровлей домов, линиями электропередачи (ЛЭП), вблизи деревьев и слабо укрепленных конструкций, не парковать транспорт рядом с ними, при управлении транспортом, рекомендуем соблюдать ПДД, скоростной режим, избегать резких маневров и торможений», — говорится в гороскопе на неделю с 8 по 14 апреля. Он опубликован на странице министерства в соцсети «ВКонтакте».

Как пояснили URA.RU в пресс-службе ведомства, гороскоп составляется на основе данных GISMETEO и сайта «1001 гороскоп», информация которого адаптируется под задачи ведомства. «В гороскопе безопасности прописываются не только прогнозируемые погодные явления и риски, но и даются основные правила безопасности, которые необходимо соблюдать во избежание травм. Также размещается информация по самому неблагоприятному дню в течение недели для каждого знака зодиака», — рассказала пресс-секретарь министерства территориальной безопасности Надежда Абиджба, которая придумала новый формат.