В Пермском крае начинают строить самый крупный за последние 10 лет газовый объект

Пять населенных пунктов на севере Пермского края обеспечат газом в 2025 году

08 апреля 2024 в 14:38 Размер текста - 17 +

Протяженность первого участка газопровода превысит 100 километров Фото: Александр Мамаев © URA.RU В Пермском крае сразу пять населенных пунктов, расположенных на севере региона, подключат к газу в 2025 году. Реализацией самого крупного за последние 10 лет газового объекта займется ООО «Северная компания», сообщается на сайте губернатора и правительства региона. «Строительством первого этапа межпоселкового газопровода в северных территориях Прикамья займется ООО „Северная компания“. Это важный шаг в реализации самого крупного газового объекта за последние 10 лет», — говорится на сайте краевого правительства. Для ускорения реализации проекта его разбили на три этапа. Это позволит раньше подключить потребителей к газу в тех населенных пунктах, где уже есть внутрипоселковые сети. Так, в 2025 году к газу обещают подключить жителей сел Губдор, Серегово, поселков Березовая Старица, Рябинино и города Чердынь. Для этого будет проложен первый участок газопровода, протяженностью более 103 километров. Параллельно будет идти реализация двух следующих этапов: до поселка Ныроб и города Красновишерска. Проектирование данных участков должно завершиться в текущем году. Проект газификации северных населенных пунктов Пермского края реализуется по инициативе губернатора Дмитрия Махонина. Глава региона подчеркивал его значимость, отмечая, что местное население очень ждет голубое топливо. «Благодаря расширению программы газ поступит не только в окружные центры, но и в маленькие населенные пункты — в частности, в Ныроб. Люди его очень ждут. Это создаст новые возможности для развития промышленности, бизнеса, коммунальной инфраструктуры», — заявлял Махонин. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Пермском крае сразу пять населенных пунктов, расположенных на севере региона, подключат к газу в 2025 году. Реализацией самого крупного за последние 10 лет газового объекта займется ООО «Северная компания», сообщается на сайте губернатора и правительства региона. «Строительством первого этапа межпоселкового газопровода в северных территориях Прикамья займется ООО „Северная компания“. Это важный шаг в реализации самого крупного газового объекта за последние 10 лет», — говорится на сайте краевого правительства. Для ускорения реализации проекта его разбили на три этапа. Это позволит раньше подключить потребителей к газу в тех населенных пунктах, где уже есть внутрипоселковые сети. Так, в 2025 году к газу обещают подключить жителей сел Губдор, Серегово, поселков Березовая Старица, Рябинино и города Чердынь. Для этого будет проложен первый участок газопровода, протяженностью более 103 километров. Параллельно будет идти реализация двух следующих этапов: до поселка Ныроб и города Красновишерска. Проектирование данных участков должно завершиться в текущем году. Проект газификации северных населенных пунктов Пермского края реализуется по инициативе губернатора Дмитрия Махонина. Глава региона подчеркивал его значимость, отмечая, что местное население очень ждет голубое топливо. «Благодаря расширению программы газ поступит не только в окружные центры, но и в маленькие населенные пункты — в частности, в Ныроб. Люди его очень ждут. Это создаст новые возможности для развития промышленности, бизнеса, коммунальной инфраструктуры», — заявлял Махонин.