В России начали снижаться оптовые цены на курицу

09 апреля 2024 в 03:56 Размер текста - 17 +

Цены на курятину снижаются в сезон шашлыков Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Оптовая цена на тушу бройлера к 9 апреля продемонстрировала спад на 3% до 161 рубля за килограмм. Эта информация содержится в отчете Национального союза птицеводов (НСП) РФ. «Цена тушки бройлера в оптовом сегменте на неделе с 1 по 8 апреля снизилась до 161 рубля за один килограмм. Этот вид мяса показал недельное снижение впервые с начала года», — следует из данных НСП, передают «Ведомости». Отдельные позиции показывают снижение в цене в течение последнего месяца. К примеру, стоимость филе в указанный период упала с 298 до 280 рублей за кило, а куриной голени — с 195 до 182 рублей за один килограмм. Президент консалтинговой компании Agrifood Strategies Альберт Давлеев отметил, что с началом шашлычного сезона (обычно конец апреля и майские праздники), в разные годы, цены на эту продукцию наоборот росли. В начале этого года в РФ нашли способ сдержать цены на мясо птицы. Правительство страны решило поддержать законопроект о сокращении периода оплаты ритейлерами поставок продовольственных товаров. Период будет зависеть от сроков годности продукции. В беседе с «Национальной службой новостей» глава Союза потребителей России Петр Шелищ отмечал, что население продолжит покупать курицу, несмотря на высокую цену, так как дешевле мяса просто нет. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Оптовая цена на тушу бройлера к 9 апреля продемонстрировала спад на 3% до 161 рубля за килограмм. Эта информация содержится в отчете Национального союза птицеводов (НСП) РФ. «Цена тушки бройлера в оптовом сегменте на неделе с 1 по 8 апреля снизилась до 161 рубля за один килограмм. Этот вид мяса показал недельное снижение впервые с начала года», — следует из данных НСП, передают «Ведомости». Отдельные позиции показывают снижение в цене в течение последнего месяца. К примеру, стоимость филе в указанный период упала с 298 до 280 рублей за кило, а куриной голени — с 195 до 182 рублей за один килограмм. Президент консалтинговой компании Agrifood Strategies Альберт Давлеев отметил, что с началом шашлычного сезона (обычно конец апреля и майские праздники), в разные годы, цены на эту продукцию наоборот росли. В начале этого года в РФ нашли способ сдержать цены на мясо птицы. Правительство страны решило поддержать законопроект о сокращении периода оплаты ритейлерами поставок продовольственных товаров. Период будет зависеть от сроков годности продукции. В беседе с «Национальной службой новостей» глава Союза потребителей России Петр Шелищ отмечал, что население продолжит покупать курицу, несмотря на высокую цену, так как дешевле мяса просто нет.