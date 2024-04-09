Отец Миши Бахтина со СМА добивался встречи с Куйвашевым, но попадет к министру

Дмитрий Бахтин, отец трехлетнего Миши со СМА (спинально мышечная атрофия), устав ждать решения по обеспечению своего сына «Рисдипламом» от областных чиновников, решил добиться встречи с губернатором Свердловской области Евгением Куйвашевым. Однако встреча Бахтина с главой региона не состоится. Вместо губернатора в переговорах по вопросу назначения трехлетнему Мише препарата примет участие глава регионального минздрава Андрей Карлов, рассказала URA.RU юрист семьи Юлия Липинская.
«Дмитрий очень долго и упорно добивался встречи с Евгением Куйвашевым. Просился на личный прием. И вот на днях нам согласовали встречу, но вместо себя губернатор отправил министра свердловского здравоохранения Андрея Карлова», — отметила Липинская.
Семья Бахтиных ожидала личного участия губернатора в решении критически важного для здоровья ребенка вопроса. «Родители надеялись на помощь Евгения Владимировича в решении вопроса. Дмитрий и Яна уже встречались с Карловым летом 2023 года во время пикета. Тогда никаких вариантов, чтобы разрешить ситуацию, предложено не было. Родители мальчика убеждены в том, что данная встреча будет носить формальный характер, и ждать того, что Мишу начнут обеспечивать препаратом, не стоит», — подчеркнула юрист.
Редакция URA.RU направила запрос в свердловский минздрав. Ответ ожидается.
Миша Бахтин из Екатеринбурга — первый младенец в России, у которого редкую болезнь диагностировали в раннем возрасте. Родители Бахтина пытаются добиться, чтобы их трехлетнему сыну дали препарат «Рисдиплам». Отец ребенка, Дмитрий Бахтин, неоднократно участвовал в одиночных пикетах в Екатеринбурге и Москве, пытаясь привлечь внимание к проблеме. Вся информация о противостоянии минздрава, врачей и семьи Бахтиных — в отдельном сюжете URA.RU.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Хотите быть в курсе всех главных новостей Екатеринбурга и области? Подписывайтесь на telegram-канал «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил»!