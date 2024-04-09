Отец Миши Бахтина со СМА добивался встречи с Куйвашевым, но попадет к министру

09 апреля 2024 в 12:57 Размер текста - 17 +

Дмитрий Бахтин не попадет на личный прием к губернатору Евгению Куйвашеву Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Родители Миши Бахтина со СМА борются за дорогостоящий препарат Дмитрий Бахтин, отец трехлетнего Миши со СМА (спинально мышечная атрофия), устав ждать решения по обеспечению своего сына «Рисдипламом» от областных чиновников, решил добиться встречи с губернатором Свердловской области Евгением Куйвашевым. Однако встреча Бахтина с главой региона не состоится. Вместо губернатора в переговорах по вопросу назначения трехлетнему Мише препарата примет участие глава регионального минздрава Андрей Карлов, рассказала URA.RU юрист семьи Юлия Липинская. «Дмитрий очень долго и упорно добивался встречи с Евгением Куйвашевым. Просился на личный прием. И вот на днях нам согласовали встречу, но вместо себя губернатор отправил министра свердловского здравоохранения Андрея Карлова», — отметила Липинская. Семья Бахтиных ожидала личного участия губернатора в решении критически важного для здоровья ребенка вопроса. «Родители надеялись на помощь Евгения Владимировича в решении вопроса. Дмитрий и Яна уже встречались с Карловым летом 2023 года во время пикета. Тогда никаких вариантов, чтобы разрешить ситуацию, предложено не было. Родители мальчика убеждены в том, что данная встреча будет носить формальный характер, и ждать того, что Мишу начнут обеспечивать препаратом, не стоит», — подчеркнула юрист. Редакция URA.RU направила запрос в свердловский минздрав. Ответ ожидается. Миша Бахтин из Екатеринбурга — первый младенец в России, у которого редкую болезнь диагностировали в раннем возрасте. Родители Бахтина пытаются добиться, чтобы их трехлетнему сыну дали препарат «Рисдиплам». Отец ребенка, Дмитрий Бахтин, неоднократно участвовал в одиночных пикетах в Екатеринбурге и Москве, пытаясь привлечь внимание к проблеме. Вся информация о противостоянии минздрава, врачей и семьи Бахтиных — в отдельном сюжете URA.RU. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Дмитрий Бахтин, отец трехлетнего Миши со СМА (спинально мышечная атрофия), устав ждать решения по обеспечению своего сына «Рисдипламом» от областных чиновников, решил добиться встречи с губернатором Свердловской области Евгением Куйвашевым. Однако встреча Бахтина с главой региона не состоится. Вместо губернатора в переговорах по вопросу назначения трехлетнему Мише препарата примет участие глава регионального минздрава Андрей Карлов, рассказала URA.RU юрист семьи Юлия Липинская. «Дмитрий очень долго и упорно добивался встречи с Евгением Куйвашевым. Просился на личный прием. И вот на днях нам согласовали встречу, но вместо себя губернатор отправил министра свердловского здравоохранения Андрея Карлова», — отметила Липинская. Семья Бахтиных ожидала личного участия губернатора в решении критически важного для здоровья ребенка вопроса. «Родители надеялись на помощь Евгения Владимировича в решении вопроса. Дмитрий и Яна уже встречались с Карловым летом 2023 года во время пикета. Тогда никаких вариантов, чтобы разрешить ситуацию, предложено не было. Родители мальчика убеждены в том, что данная встреча будет носить формальный характер, и ждать того, что Мишу начнут обеспечивать препаратом, не стоит», — подчеркнула юрист. Редакция URA.RU направила запрос в свердловский минздрав. Ответ ожидается. Миша Бахтин из Екатеринбурга — первый младенец в России, у которого редкую болезнь диагностировали в раннем возрасте. Родители Бахтина пытаются добиться, чтобы их трехлетнему сыну дали препарат «Рисдиплам». Отец ребенка, Дмитрий Бахтин, неоднократно участвовал в одиночных пикетах в Екатеринбурге и Москве, пытаясь привлечь внимание к проблеме. Вся информация о противостоянии минздрава, врачей и семьи Бахтиных — в отдельном сюжете URA.RU.