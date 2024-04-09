Синоптики предупредили о повышении уровня реки Урал в Челябинской области

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Река Чусовая. Район села Мартьяново. Деревня. Природа. Весна. Паводок. СО, чусовая, половодье, подвесной мост, переправа, мартьяново, паводок
Уровень воды превысил отметку, означающую неблагоприятное метеоявление Фото:

Уральский Гидрометеоцентр 9 апреля распространил предупреждение об опасном паводке на реке Урал в Челябинской области. Предупреждение размещено в telegram-канале ведомства.

«В Челябинской области в ближайшие двое суток (9-10 апреля) в реке Урал в районе села Кизильское возможно достижение и превышение уровнем воды отметки, при которой возникает опасное гидрологическое явление. Это может вызвать увеличение зоны затопления поймы, жилых и хозяйственных объектов, участков автодорог» — сообщили в telegram-канале Уральского Гидрометцентра.

В ведомстве уточнили, что 8 апреля в 14.00 местного времени уровень в реке Урал в районе гидропоста Кизильское превысил отметку неблагоприятного гидрометеорологического явления. Отметка неблагоприятного явления составляет 520 см, тогда как уровень воды составил 561 см.

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Уральский Гидрометеоцентр 9 апреля распространил предупреждение об опасном паводке на реке Урал в Челябинской области. Предупреждение размещено в telegram-канале ведомства. «В Челябинской области в ближайшие двое суток (9-10 апреля) в реке Урал в районе села Кизильское возможно достижение и превышение уровнем воды отметки, при которой возникает опасное гидрологическое явление. Это может вызвать увеличение зоны затопления поймы, жилых и хозяйственных объектов, участков автодорог» — сообщили в telegram-канале Уральского Гидрометцентра. В ведомстве уточнили, что 8 апреля в 14.00 местного времени уровень в реке Урал в районе гидропоста Кизильское превысил отметку неблагоприятного гидрометеорологического явления. Отметка неблагоприятного явления составляет 520 см, тогда как уровень воды составил 561 см.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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