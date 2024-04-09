Синоптики предупредили о повышении уровня реки Урал в Челябинской области

09 апреля 2024 в 14:10 Размер текста - 17 +

Уровень воды превысил отметку, означающую неблагоприятное метеоявление Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Уральский Гидрометеоцентр 9 апреля распространил предупреждение об опасном паводке на реке Урал в Челябинской области. Предупреждение размещено в telegram-канале ведомства. «В Челябинской области в ближайшие двое суток (9-10 апреля) в реке Урал в районе села Кизильское возможно достижение и превышение уровнем воды отметки, при которой возникает опасное гидрологическое явление. Это может вызвать увеличение зоны затопления поймы, жилых и хозяйственных объектов, участков автодорог» — сообщили в telegram-канале Уральского Гидрометцентра. В ведомстве уточнили, что 8 апреля в 14.00 местного времени уровень в реке Урал в районе гидропоста Кизильское превысил отметку неблагоприятного гидрометеорологического явления. Отметка неблагоприятного явления составляет 520 см, тогда как уровень воды составил 561 см. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Уральский Гидрометеоцентр 9 апреля распространил предупреждение об опасном паводке на реке Урал в Челябинской области. Предупреждение размещено в telegram-канале ведомства. «В Челябинской области в ближайшие двое суток (9-10 апреля) в реке Урал в районе села Кизильское возможно достижение и превышение уровнем воды отметки, при которой возникает опасное гидрологическое явление. Это может вызвать увеличение зоны затопления поймы, жилых и хозяйственных объектов, участков автодорог» — сообщили в telegram-канале Уральского Гидрометцентра. В ведомстве уточнили, что 8 апреля в 14.00 местного времени уровень в реке Урал в районе гидропоста Кизильское превысил отметку неблагоприятного гидрометеорологического явления. Отметка неблагоприятного явления составляет 520 см, тогда как уровень воды составил 561 см.