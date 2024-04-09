Каждый пятый челябинец готов флиртовать ради чаевых

10 апреля 2024 в 10:05 Размер текста - 17 +

В Челябинске мужчины чаще платят чаевые, чем женщины Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Каждый пятый челябинец, если окажется в роли курьера или официанта, готов флиртовать с клиентами ради чаевых. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе сервиса для работы с самозанятыми «Консоль.Про». «Почти треть (35%) респондентов отметила, что, оказавшись на месте курьера или официанта, ради чаевых они стали бы старательнее. Каждый пятый (21%) делал бы клиенту комплименты или флиртовал», — сообщили URA.RU в «Консоль.Про». Четверть опрошенных при этом не готовы оставлять чаевые тем, кто с ними флиртует или грубит. Вместе с этой причиной второе место в рейтинге разделила грубость, другая половина челябинцев (52%) не оставят на «чай» при хамском поведении. Респонденты сервиса платят чаевые за идеальное обслуживание (39%), а также, если их удивят (26%). Еще 25% опрошенных готовы вознаградить сотрудника, если он сам попросит. Чаще чаевые в Челябинске платят мужчины — в 37% случаях, у женщин показатель равен 16%. Вознаграждения получают в основном официанты и бармены (35%), реже — курьеры (26%) и повара (11%). Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Каждый пятый челябинец, если окажется в роли курьера или официанта, готов флиртовать с клиентами ради чаевых. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе сервиса для работы с самозанятыми «Консоль.Про». «Почти треть (35%) респондентов отметила, что, оказавшись на месте курьера или официанта, ради чаевых они стали бы старательнее. Каждый пятый (21%) делал бы клиенту комплименты или флиртовал», — сообщили URA.RU в «Консоль.Про». Четверть опрошенных при этом не готовы оставлять чаевые тем, кто с ними флиртует или грубит. Вместе с этой причиной второе место в рейтинге разделила грубость, другая половина челябинцев (52%) не оставят на «чай» при хамском поведении. Респонденты сервиса платят чаевые за идеальное обслуживание (39%), а также, если их удивят (26%). Еще 25% опрошенных готовы вознаградить сотрудника, если он сам попросит. Чаще чаевые в Челябинске платят мужчины — в 37% случаях, у женщин показатель равен 16%. Вознаграждения получают в основном официанты и бармены (35%), реже — курьеры (26%) и повара (11%).