09 апреля 2024

Каждый пятый челябинец готов флиртовать ради чаевых

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Кофейни. Екатеринбург, coffee me, чаевые
В Челябинске мужчины чаще платят чаевые, чем женщины Фото:

Каждый пятый челябинец, если окажется в роли курьера или официанта, готов флиртовать с клиентами ради чаевых. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе сервиса для работы с самозанятыми «Консоль.Про».

«Почти треть (35%) респондентов отметила, что, оказавшись на месте курьера или официанта, ради чаевых они стали бы старательнее. Каждый пятый (21%) делал бы клиенту комплименты или флиртовал», — сообщили URA.RU в «Консоль.Про».

Четверть опрошенных при этом не готовы оставлять чаевые тем, кто с ними флиртует или грубит. Вместе с этой причиной второе место в рейтинге разделила грубость, другая половина челябинцев (52%) не оставят на «чай» при хамском поведении.

Респонденты сервиса платят чаевые за идеальное обслуживание (39%), а также, если их удивят (26%). Еще 25% опрошенных готовы вознаградить сотрудника, если он сам попросит.

Чаще чаевые в Челябинске платят мужчины — в 37% случаях, у женщин показатель равен 16%. Вознаграждения получают в основном официанты и бармены (35%), реже — курьеры (26%) и повара (11%).

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Хотите быть в курсе всех главных новостей Челябинска и области? Подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск»!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Каждый пятый челябинец, если окажется в роли курьера или официанта, готов флиртовать с клиентами ради чаевых. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе сервиса для работы с самозанятыми «Консоль.Про». «Почти треть (35%) респондентов отметила, что, оказавшись на месте курьера или официанта, ради чаевых они стали бы старательнее. Каждый пятый (21%) делал бы клиенту комплименты или флиртовал», — сообщили URA.RU в «Консоль.Про». Четверть опрошенных при этом не готовы оставлять чаевые тем, кто с ними флиртует или грубит. Вместе с этой причиной второе место в рейтинге разделила грубость, другая половина челябинцев (52%) не оставят на «чай» при хамском поведении. Респонденты сервиса платят чаевые за идеальное обслуживание (39%), а также, если их удивят (26%). Еще 25% опрошенных готовы вознаградить сотрудника, если он сам попросит. Чаще чаевые в Челябинске платят мужчины — в 37% случаях, у женщин показатель равен 16%. Вознаграждения получают в основном официанты и бармены (35%), реже — курьеры (26%) и повара (11%).
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...