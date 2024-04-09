На Пермском тракте образовалась огромная пробка из-за ДТП

На трассе между Пермью и Екатеринбургом образовалась трехкилометровая пробка из-за аварии на 340-м километре дороги. Движение на участке организовано по одной полосе, рассказали в пресс-службе «Уралуправтодора».
«На автодороге Р-242 с 337 по 340 километр затруднено движение в направлении Екатеринбурга в связи с большим транспортным потоком и ДТП на Р-242 340 километре. Планируйте свой маршрут заранее» — пояснили дорожники. На участке, где произошла авария, специалисты установили движение по одной полосе.
Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в пресс-службу УГИБДД по Свердловской области. На момент публикации ответ получить не удалось.
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