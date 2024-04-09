09 апреля 2024

На Пермском тракте образовалась огромная пробка из-за ДТП

© Служба новостей «URA.RU»
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Путинский автобан Р-242 «Пермь – Екатеринбург». Свердловская область, автомобильная пробка, дорожный затор, пермский тракт, трасса, дорога, трасса р-242
Движение возле места ДТП организовано по одной полосе Фото:

На трассе между Пермью и Екатеринбургом образовалась трехкилометровая пробка из-за аварии на 340-м километре дороги. Движение на участке организовано по одной полосе, рассказали в пресс-службе «Уралуправтодора».

«На автодороге Р-242 с 337 по 340 километр затруднено движение в направлении Екатеринбурга в связи с большим транспортным потоком и ДТП на Р-242 340 километре. Планируйте свой маршрут заранее» — пояснили дорожники. На участке, где произошла авария, специалисты установили движение по одной полосе.

Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в пресс-службу УГИБДД по Свердловской области. На момент публикации ответ получить не удалось.

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На трассе между Пермью и Екатеринбургом образовалась трехкилометровая пробка из-за аварии на 340-м километре дороги. Движение на участке организовано по одной полосе, рассказали в пресс-службе «Уралуправтодора». «На автодороге Р-242 с 337 по 340 километр затруднено движение в направлении Екатеринбурга в связи с большим транспортным потоком и ДТП на Р-242 340 километре. Планируйте свой маршрут заранее» — пояснили дорожники. На участке, где произошла авария, специалисты установили движение по одной полосе. Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в пресс-службу УГИБДД по Свердловской области. На момент публикации ответ получить не удалось.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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