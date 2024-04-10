В Пермском крае после спячки проснулись медведи. Фото

10 апреля 2024 в 16:21 Размер текста - 17 +

Следы животного заметил житель Пермского края Фото: Размик Закарян © URA.RU На севере Пермского края медведи вышли из спячки. Фотографию свежих следов опубликовал Вова Шестакович на своей странице в соцсети «ВКонтакте». «В районе Вишеры. Медведи проснулись. Весна приходит», — подписал фотографии пермяк. Пользователи соцсети отметили большой размер медвежьего следа. Также пермяки выразили мнение, что медведи «могли бы и еще поспать». Следы бурого медведя Вова Шестакович, vk.com Фото: Лапа медведя в сравнении с рукой человека Вова Шестакович, vk.com Фото: Медведи вышли из спячки Вова Шестакович, vk.com Фото: Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

На севере Пермского края медведи вышли из спячки. Фотографию свежих следов опубликовал Вова Шестакович на своей странице в соцсети «ВКонтакте». «В районе Вишеры. Медведи проснулись. Весна приходит», — подписал фотографии пермяк. Пользователи соцсети отметили большой размер медвежьего следа. Также пермяки выразили мнение, что медведи «могли бы и еще поспать».