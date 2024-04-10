Следы животного заметил житель Пермского края
На севере Пермского края медведи вышли из спячки. Фотографию свежих следов опубликовал Вова Шестакович на своей странице в соцсети «ВКонтакте».
«В районе Вишеры. Медведи проснулись. Весна приходит», — подписал фотографии пермяк.
Пользователи соцсети отметили большой размер медвежьего следа. Также пермяки выразили мнение, что медведи «могли бы и еще поспать».
Следы бурого медведя
Лапа медведя в сравнении с рукой человека
Медведи вышли из спячки
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