В Пермском крае после спячки проснулись медведи. Фото

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Пробуждение гималайский медведя Гая после зимней спячки в зоопарке. Екатеринбург, медведь
Следы животного заметил житель Пермского края Фото:

На севере Пермского края медведи вышли из спячки. Фотографию свежих следов опубликовал Вова Шестакович на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

«В районе Вишеры. Медведи проснулись. Весна приходит», — подписал фотографии пермяк.

Пользователи соцсети отметили большой размер медвежьего следа. Также пермяки выразили мнение, что медведи «могли бы и еще поспать».

Следы бурого медведя
Следы бурого медведя
Фото:
Лапа медведя в сравнении с рукой человека
Лапа медведя в сравнении с рукой человека
Фото:
Медведи вышли из спячки
Медведи вышли из спячки
Фото:

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На севере Пермского края медведи вышли из спячки. Фотографию свежих следов опубликовал Вова Шестакович на своей странице в соцсети «ВКонтакте». «В районе Вишеры. Медведи проснулись. Весна приходит», — подписал фотографии пермяк. Пользователи соцсети отметили большой размер медвежьего следа. Также пермяки выразили мнение, что медведи «могли бы и еще поспать».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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