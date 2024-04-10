В Челябинской области вводится временное ограничение движения

В Ашинском районе Челябинской области 11 апреля с 9 до 14 часов по местному времени вводится временное ограничение движения. Об этом сообщили в ГИБДД по региону.
«11 апреля 2024 года с 9 до 14 часов по местному времени вводится временное ограничение движения в Ашинском районе Челябинской области. В связи с проведением буровзрывных работ на участке 1565 км — 1576 км дороги М-5 „Урал“ Москва — Рязань — Пенза — Самара — Уфа — Челябинск», — сообщили в ведомстве.
Объезд участка реконструкции по региональным дорогам реконструкции по региональным дорогам по маршруту Аша-Миньяр-Сим возможен только для легкового транспорта. Для тяжеловесного транспорта на время буровзрывных работ проезд запрещен.
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