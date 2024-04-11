В Екатеринбурге поступило в продажу нижнее белье с флагом Украины. Фото

11 апреля 2024 в 14:59 Размер текста - 17 +

Некоторым покупателям товар с символикой Украины показался странным Фото: Валентина Свистунова © URA.RU В екатеринбургский магазин поступили в продажу носки с флагом Украины. На это обратил внимание читатель URA.RU и убедился корреспондент агентства. Носки обнаружили на прилавке магазина «Мир обуви и одежды» на улице Культуры. Предмет одежды ярко-зеленого цвета украшает украинский флаг и надпись — «Новости Украины». Они продаются с 50-процентной скидкой и стоят 49 рублей. Судя по этикетке, белье произведено в Китае. «Товар попал в магазин через поставщиков, мы не знали, что у нас такой товар есть, сейчас уберем его с витрины. Товары к нам приходят тысячами и проверяются не штучно, а упаковками», — объяснила корреспонденту одна из сотрудниц. Рядом с «украинскими» носками оказались носки того же производителя, но уже оранжевого цвета. На них нет никакого флага, зато написано «Красная Армия». Носки с украинским флагом продаются в числе прочих товаров Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Они сделаны в Китае… Фото: Владимир Жабриков © URA.RU … и продаются со скидкой Фото: Владимир Жабриков © URA.RU По соседству с «украинскими» носками лежат «красноармейские» Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В екатеринбургский магазин поступили в продажу носки с флагом Украины. На это обратил внимание читатель URA.RU и убедился корреспондент агентства. Носки обнаружили на прилавке магазина «Мир обуви и одежды» на улице Культуры. Предмет одежды ярко-зеленого цвета украшает украинский флаг и надпись — «Новости Украины». Они продаются с 50-процентной скидкой и стоят 49 рублей. Судя по этикетке, белье произведено в Китае. «Товар попал в магазин через поставщиков, мы не знали, что у нас такой товар есть, сейчас уберем его с витрины. Товары к нам приходят тысячами и проверяются не штучно, а упаковками», — объяснила корреспонденту одна из сотрудниц. Рядом с «украинскими» носками оказались носки того же производителя, но уже оранжевого цвета. На них нет никакого флага, зато написано «Красная Армия».