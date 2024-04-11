В Екатеринбурге поступило в продажу нижнее белье с флагом Украины. Фото

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Безоружные украинские военные встретились с Российскими. Переговоры.Севастополь. Крым. Аэропорт Бельбек, флаг украины, армия
Некоторым покупателям товар с символикой Украины показался странным Фото:

В екатеринбургский магазин поступили в продажу носки с флагом Украины. На это обратил внимание читатель URA.RU и убедился корреспондент агентства.

Носки обнаружили на прилавке магазина «Мир обуви и одежды» на улице Культуры. Предмет одежды ярко-зеленого цвета украшает украинский флаг и надпись — «Новости Украины». Они продаются с 50-процентной скидкой и стоят 49 рублей. Судя по этикетке, белье произведено в Китае.

«Товар попал в магазин через поставщиков, мы не знали, что у нас такой товар есть, сейчас уберем его с витрины. Товары к нам приходят тысячами и проверяются не штучно, а упаковками», — объяснила корреспонденту одна из сотрудниц.

Рядом с «украинскими» носками оказались носки того же производителя, но уже оранжевого цвета. На них нет никакого флага, зато написано «Красная Армия».

Носки с украинским флагом продаются в числе прочих товаров
Носки с украинским флагом продаются в числе прочих товаров
Фото:
Они сделаны в Китае…
Они сделаны в Китае…
Фото:
… и продаются со скидкой
… и продаются со скидкой
Фото:
По соседству с «украинскими» носками лежат «красноармейские»
По соседству с «украинскими» носками лежат «красноармейские»
Фото:

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В екатеринбургский магазин поступили в продажу носки с флагом Украины. На это обратил внимание читатель URA.RU и убедился корреспондент агентства. Носки обнаружили на прилавке магазина «Мир обуви и одежды» на улице Культуры. Предмет одежды ярко-зеленого цвета украшает украинский флаг и надпись — «Новости Украины». Они продаются с 50-процентной скидкой и стоят 49 рублей. Судя по этикетке, белье произведено в Китае. «Товар попал в магазин через поставщиков, мы не знали, что у нас такой товар есть, сейчас уберем его с витрины. Товары к нам приходят тысячами и проверяются не штучно, а упаковками», — объяснила корреспонденту одна из сотрудниц. Рядом с «украинскими» носками оказались носки того же производителя, но уже оранжевого цвета. На них нет никакого флага, зато написано «Красная Армия».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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