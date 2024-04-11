В екатеринбургский магазин поступили в продажу носки с флагом Украины. На это обратил внимание читатель URA.RU и убедился корреспондент агентства.
Носки обнаружили на прилавке магазина «Мир обуви и одежды» на улице Культуры. Предмет одежды ярко-зеленого цвета украшает украинский флаг и надпись — «Новости Украины». Они продаются с 50-процентной скидкой и стоят 49 рублей. Судя по этикетке, белье произведено в Китае.
«Товар попал в магазин через поставщиков, мы не знали, что у нас такой товар есть, сейчас уберем его с витрины. Товары к нам приходят тысячами и проверяются не штучно, а упаковками», — объяснила корреспонденту одна из сотрудниц.
Рядом с «украинскими» носками оказались носки того же производителя, но уже оранжевого цвета. На них нет никакого флага, зато написано «Красная Армия».
Носки с украинским флагом продаются в числе прочих товаров
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В екатеринбургский магазин поступили в продажу носки с флагом Украины. На это обратил внимание читатель URA.RU и убедился корреспондент агентства. Носки обнаружили на прилавке магазина «Мир обуви и одежды» на улице Культуры. Предмет одежды ярко-зеленого цвета украшает украинский флаг и надпись — «Новости Украины». Они продаются с 50-процентной скидкой и стоят 49 рублей. Судя по этикетке, белье произведено в Китае. «Товар попал в магазин через поставщиков, мы не знали, что у нас такой товар есть, сейчас уберем его с витрины. Товары к нам приходят тысячами и проверяются не штучно, а упаковками», — объяснила корреспонденту одна из сотрудниц. Рядом с «украинскими» носками оказались носки того же производителя, но уже оранжевого цвета. На них нет никакого флага, зато написано «Красная Армия».