Свердловским оборонным предприятиям не хватает девяти тысяч сотрудников

11 апреля 2024 в 15:28 Размер текста - 17 +

Самыми востребованными специалистами стали токари и фрезеровщики Фото: Официальный сайт Министерства обороны РФ В Свердловской области на предприятиях оборонно-промышленного комплекса (ОПК) образовался дефицит кадров в девять тысяч сотрудников. Об этом заявила замминистра промышленности и науки региона Юлия Польшина. «Мы действительно фиксируем нехватку сотрудников, в особенности (в отрасли — ИФ) машиностроения и оборонно-промышленного комплекса. По нашим данным, это порядка девяти тысяч сотрудников на текущий период», — сказала Польшина в ходе пресс-конференции «Интерфакс». Самыми востребованными профессиями стали операторы станков с программным управлением, токари-универсалы, фрезеровщики, токари, токари-универсалы, фрезеровщики, монтажники электронных систем и электромеханики. В большинстве случаях предприятия нуждаются в специалистах среднего звена. Свердловские власти собираются решить дефицит кадров на Среднем Урале рабочими из Индии и Шри-Ланки. Для этого специалистам необходимо будет подтвердить квалификацию. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Свердловской области на предприятиях оборонно-промышленного комплекса (ОПК) образовался дефицит кадров в девять тысяч сотрудников. Об этом заявила замминистра промышленности и науки региона Юлия Польшина. «Мы действительно фиксируем нехватку сотрудников, в особенности (в отрасли — ИФ) машиностроения и оборонно-промышленного комплекса. По нашим данным, это порядка девяти тысяч сотрудников на текущий период», — сказала Польшина в ходе пресс-конференции «Интерфакс». Самыми востребованными профессиями стали операторы станков с программным управлением, токари-универсалы, фрезеровщики, токари, токари-универсалы, фрезеровщики, монтажники электронных систем и электромеханики. В большинстве случаях предприятия нуждаются в специалистах среднего звена. Свердловские власти собираются решить дефицит кадров на Среднем Урале рабочими из Индии и Шри-Ланки. Для этого специалистам необходимо будет подтвердить квалификацию.