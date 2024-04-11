Свердловским оборонным предприятиям не хватает девяти тысяч сотрудников

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ВПК. ОПК. Гособоронзаказ. stock, броневик, завод, рама, трансмиссия,  stock
Самыми востребованными специалистами стали токари и фрезеровщики Фото:

В Свердловской области на предприятиях оборонно-промышленного комплекса (ОПК) образовался дефицит кадров в девять тысяч сотрудников. Об этом заявила замминистра промышленности и науки региона Юлия Польшина.

«Мы действительно фиксируем нехватку сотрудников, в особенности (в отрасли — ИФ) машиностроения и оборонно-промышленного комплекса. По нашим данным, это порядка девяти тысяч сотрудников на текущий период», — сказала Польшина в ходе пресс-конференции «Интерфакс».

Самыми востребованными профессиями стали операторы станков с программным управлением, токари-универсалы, фрезеровщики, токари, токари-универсалы, фрезеровщики, монтажники электронных систем и электромеханики. В большинстве случаях предприятия нуждаются в специалистах среднего звена.

Свердловские власти собираются решить дефицит кадров на Среднем Урале рабочими из Индии и Шри-Ланки. Для этого специалистам необходимо будет подтвердить квалификацию.

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В Свердловской области на предприятиях оборонно-промышленного комплекса (ОПК) образовался дефицит кадров в девять тысяч сотрудников. Об этом заявила замминистра промышленности и науки региона Юлия Польшина. «Мы действительно фиксируем нехватку сотрудников, в особенности (в отрасли — ИФ) машиностроения и оборонно-промышленного комплекса. По нашим данным, это порядка девяти тысяч сотрудников на текущий период», — сказала Польшина в ходе пресс-конференции «Интерфакс». Самыми востребованными профессиями стали операторы станков с программным управлением, токари-универсалы, фрезеровщики, токари, токари-универсалы, фрезеровщики, монтажники электронных систем и электромеханики. В большинстве случаях предприятия нуждаются в специалистах среднего звена. Свердловские власти собираются решить дефицит кадров на Среднем Урале рабочими из Индии и Шри-Ланки. Для этого специалистам необходимо будет подтвердить квалификацию.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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