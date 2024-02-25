25 февраля 2024

Дефицит кадров в Свердловской области решат рабочими из Индии и Шри-Ланки

© Служба новостей «URA.RU»
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Михаил Мишустин во время посещения завода "Ларта Гласс". Рязань, завод, рабочий, цех, производство
Работодатели проявляют интерес к сотрудникам из других стран Фото:

Работодатели начали привлекать в Свердловскую область сотрудников из дальнего зарубежья, но перед тем, как они начнут работать на Урале, необходимо будет подтвердить квалификацию. Об этом заявил директор департамента по труду и занятости населения региона Дмитрий Антонов.

«Речь идет о сотрудниках из Индии, Бангладеша, Пакистана, Шри-Ланки. Меры по привлечению кадров понятны, на первый план здесь выходит вопрос подтверждения их квалификации. Находимся в процессе консультации. Такие сотрудники начнут работать в компаниях уже в 2024 году», — заявил Антонов на пресс-конференции «Интерфакс». По его словам, большой спрос на зарубежных сотрудников есть в сфере металлургии.

Свердловский губернатор Евгений Куйвашев в апреле 2023 года заявлял о том, что на промышленных предприятиях не хватает 15 тысяч рабочих. Участники отрасли надеются также решить вопрос с дефицитом кадров за счет федеральной программы «Профессионалитет» и проекта для вузов «Передовые инженерные школы».

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Работодатели начали привлекать в Свердловскую область сотрудников из дальнего зарубежья, но перед тем, как они начнут работать на Урале, необходимо будет подтвердить квалификацию. Об этом заявил директор департамента по труду и занятости населения региона Дмитрий Антонов. «Речь идет о сотрудниках из Индии, Бангладеша, Пакистана, Шри-Ланки. Меры по привлечению кадров понятны, на первый план здесь выходит вопрос подтверждения их квалификации. Находимся в процессе консультации. Такие сотрудники начнут работать в компаниях уже в 2024 году», — заявил Антонов на пресс-конференции «Интерфакс». По его словам, большой спрос на зарубежных сотрудников есть в сфере металлургии. Свердловский губернатор Евгений Куйвашев в апреле 2023 года заявлял о том, что на промышленных предприятиях не хватает 15 тысяч рабочих. Участники отрасли надеются также решить вопрос с дефицитом кадров за счет федеральной программы «Профессионалитет» и проекта для вузов «Передовые инженерные школы».
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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