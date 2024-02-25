Дефицит кадров в Свердловской области решат рабочими из Индии и Шри-Ланки

26 февраля 2024 в 15:55 Размер текста - 17 +

Работодатели проявляют интерес к сотрудникам из других стран Фото: Владимир Андреев © URA.RU Работодатели начали привлекать в Свердловскую область сотрудников из дальнего зарубежья, но перед тем, как они начнут работать на Урале, необходимо будет подтвердить квалификацию. Об этом заявил директор департамента по труду и занятости населения региона Дмитрий Антонов. «Речь идет о сотрудниках из Индии, Бангладеша, Пакистана, Шри-Ланки. Меры по привлечению кадров понятны, на первый план здесь выходит вопрос подтверждения их квалификации. Находимся в процессе консультации. Такие сотрудники начнут работать в компаниях уже в 2024 году», — заявил Антонов на пресс-конференции «Интерфакс». По его словам, большой спрос на зарубежных сотрудников есть в сфере металлургии. Свердловский губернатор Евгений Куйвашев в апреле 2023 года заявлял о том, что на промышленных предприятиях не хватает 15 тысяч рабочих. Участники отрасли надеются также решить вопрос с дефицитом кадров за счет федеральной программы «Профессионалитет» и проекта для вузов «Передовые инженерные школы».

Работодатели начали привлекать в Свердловскую область сотрудников из дальнего зарубежья, но перед тем, как они начнут работать на Урале, необходимо будет подтвердить квалификацию. Об этом заявил директор департамента по труду и занятости населения региона Дмитрий Антонов. «Речь идет о сотрудниках из Индии, Бангладеша, Пакистана, Шри-Ланки. Меры по привлечению кадров понятны, на первый план здесь выходит вопрос подтверждения их квалификации. Находимся в процессе консультации. Такие сотрудники начнут работать в компаниях уже в 2024 году», — заявил Антонов на пресс-конференции «Интерфакс». По его словам, большой спрос на зарубежных сотрудников есть в сфере металлургии. Свердловский губернатор Евгений Куйвашев в апреле 2023 года заявлял о том, что на промышленных предприятиях не хватает 15 тысяч рабочих. Участники отрасли надеются также решить вопрос с дефицитом кадров за счет федеральной программы «Профессионалитет» и проекта для вузов «Передовые инженерные школы».