Екатеринбуржцы несколько лет жалуются на инвалида, к которому ворвался спецназ

11 апреля 2024 в 16:59 Размер текста - 17 +

Мужчина, по словам соседей, собирает в квартире подростков (архивное фото) Фото: Анна Майорова © URA.RU В Екатеринбурге жильцы дома, где живет инвалид-колясочник Константин Б., к которому на прошлой неделе с обысками приходил спецназ, как минимум с 2019 года жалуются на мужчину. По их словам, он регулярно устраивает ночные вечеринки и собирает у себя толпу подростков. «Мы писали много заявлений в полицию на Константина. Из его квартиры постоянно доносятся крики, шумы. У него собираются подростки, как мальчики, так и девочки. Они устраивают драки там. <…> Нам сказали, что пока у него есть деньги, подростки будут к нему приходить», — сказала URA.RU одна из соседок мужчины. По ее словам, у него дома собирались до 20 школьников. Жильцы все это время пытались привлечь инвалида к ответственности за хулиганство. Но полицейские всегда отказывали в возбуждении административных дел. Согласно материалам, которые URA.RU предоставили жильцы, для этого не было оснований. Кроме того, в 2021 году подростки (друзья Константина) якобы вырвали две камеры видеонаблюдения в подъезде. Жильцы их поставили, чтобы фиксировать нарушения. Но полицейские отказались возбуждать дело и в этом случае. «Несовершеннолетний пояснил, что зайдя в подъезд, к нему подошла неизвестная женщина и стала выгонять его. Между ним и женщиной произошел словесный конфликт, в ходе которого несовершеннолетний один раз ударил кулаком в стену, камера видеонаблюдения, которая была в подъезде, упала. Умысла на повреждение чужого имущества у него не было. Таким образом, в материалах проверки отсутствуют признаки административного правонарушения. Кроме того, несовершеннолетний не достиг возраста привлечения к административной ответственности», — следует из постановления об отказе (есть в распоряжении агентства). Константину около 40 лет. В квартире на Корепина он живет давно. Собственником является его мама (по словам соседей, она работает в Новом Уренгое). Мужчина в разводе, у него есть ребенок. С обысками к нему пришли на прошлой неделе, в ночь на 6 апреля. Поводом якобы стало уголовное дело по статье за покушение на убийство. По мнению жильцом, Константин с друзьями мог избить и угрожать расправой мужчине, которого он случайно подрезал на машине. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Екатеринбурге жильцы дома, где живет инвалид-колясочник Константин Б., к которому на прошлой неделе с обысками приходил спецназ, как минимум с 2019 года жалуются на мужчину. По их словам, он регулярно устраивает ночные вечеринки и собирает у себя толпу подростков. «Мы писали много заявлений в полицию на Константина. Из его квартиры постоянно доносятся крики, шумы. У него собираются подростки, как мальчики, так и девочки. Они устраивают драки там. <…> Нам сказали, что пока у него есть деньги, подростки будут к нему приходить», — сказала URA.RU одна из соседок мужчины. По ее словам, у него дома собирались до 20 школьников. Жильцы все это время пытались привлечь инвалида к ответственности за хулиганство. Но полицейские всегда отказывали в возбуждении административных дел. Согласно материалам, которые URA.RU предоставили жильцы, для этого не было оснований. Кроме того, в 2021 году подростки (друзья Константина) якобы вырвали две камеры видеонаблюдения в подъезде. Жильцы их поставили, чтобы фиксировать нарушения. Но полицейские отказались возбуждать дело и в этом случае. «Несовершеннолетний пояснил, что зайдя в подъезд, к нему подошла неизвестная женщина и стала выгонять его. Между ним и женщиной произошел словесный конфликт, в ходе которого несовершеннолетний один раз ударил кулаком в стену, камера видеонаблюдения, которая была в подъезде, упала. Умысла на повреждение чужого имущества у него не было. Таким образом, в материалах проверки отсутствуют признаки административного правонарушения. Кроме того, несовершеннолетний не достиг возраста привлечения к административной ответственности», — следует из постановления об отказе (есть в распоряжении агентства). Константину около 40 лет. В квартире на Корепина он живет давно. Собственником является его мама (по словам соседей, она работает в Новом Уренгое). Мужчина в разводе, у него есть ребенок. С обысками к нему пришли на прошлой неделе, в ночь на 6 апреля. Поводом якобы стало уголовное дело по статье за покушение на убийство. По мнению жильцом, Константин с друзьями мог избить и угрожать расправой мужчине, которого он случайно подрезал на машине.