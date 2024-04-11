Путин наградил орденами двоих свердловчанок

Президент России Владимир Путин присвоил почетное звание двоим свердловчанкам. Об этом говорится в указе на официальном сайте опубликования правовых актов.
«Указ президента РФ о награждении государственными наградами. За большие заслуги в укреплении института семьи и воспитании детей наградить медалью ордена „Родительская слава“ Басманову Александру Вячеславовну и Басманову Татьяну Владимировну», — сказано в документе.
Медаль ордена «Родительская слава» является наградой наивысшего уровня, ее ежегодно выдают нескольким семьям, которые воспитали четырех детей. Награждение медалью сопровождается выплатой размером в 200 тысяч рублей.
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