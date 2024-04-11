11 апреля 2024

Путин наградил орденами двоих свердловчанок

© Служба новостей «URA.RU»
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Президент России Владимир Путин на пресс-конференции после окончания голосования на президентских выборах 2024. Москва, путин владимир
Путин присвоил награды за воспитание детей Фото:

Президент России Владимир Путин присвоил почетное звание двоим свердловчанкам. Об этом говорится в указе на официальном сайте опубликования правовых актов.

«Указ президента РФ о награждении государственными наградами. За большие заслуги в укреплении института семьи и воспитании детей наградить медалью ордена „Родительская слава“ Басманову Александру Вячеславовну и Басманову Татьяну Владимировну», — сказано в документе.

Медаль ордена «Родительская слава» является наградой наивысшего уровня, ее ежегодно выдают нескольким семьям, которые воспитали четырех детей. Награждение медалью сопровождается выплатой размером в 200 тысяч рублей.

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Президент России Владимир Путин присвоил почетное звание двоим свердловчанкам. Об этом говорится в указе на официальном сайте опубликования правовых актов. «Указ президента РФ о награждении государственными наградами. За большие заслуги в укреплении института семьи и воспитании детей наградить медалью ордена „Родительская слава“ Басманову Александру Вячеславовну и Басманову Татьяну Владимировну», — сказано в документе. Медаль ордена «Родительская слава» является наградой наивысшего уровня, ее ежегодно выдают нескольким семьям, которые воспитали четырех детей. Награждение медалью сопровождается выплатой размером в 200 тысяч рублей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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