12 апреля 2024

Правительство обновило показатели эффективности работы губернаторов

© Служба новостей «URA.RU»
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Рейд по делам квартальных. Екатеринбург, список
В новый список показателей вошло 25 дополнительных пунктов Фото:

Правительство добавило 25 показателей для оценки эффективности губернаторов в рамках Национального рейтинга инвестиционного климата в регионах к уже имеющимся 44. Это следует из опубликованного распоряжения.

«К уже имеющимся 44 показателям добавляется еще 25. В основном они касаются малого и среднего бизнеса (число самозанятых, количество конкурентных закупок, объявленных с преимуществами для МСП, и прочее)», — пишет «Коммерсант» со ссылкой на документ.

Также перечень пополнился показателями общего объема помощи МСП и самозанятым, размером регионального несырьевого неэнергетического экспорта МСП и количеством экспортеров в секторе. Еще планируется уделить внимание объему инвестиций в основной капитал и расходам консолидированных бюджетов и численности населения в регионе.

В Минэкономики пояснили, что расширение показателей было необходимо, поскольку уровень взаимодействия бизнеса и власти за последние годы стал более масштабен. Также сейчас изменились запросы бизнеса, появились новые механизмы и статистические наблюдения, поэтому новые метрики отражают работу регионов по поддержке МСП.

В 2023 году топ Национального рейтинга инвестиционного климата в регионах возглавила Москва. На второй строчке расположился Татарстан, а третья позиция принадлежала сразу трем регионам: Тюменской, Нижегородской и Московской областям.

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Правительство добавило 25 показателей для оценки эффективности губернаторов в рамках Национального рейтинга инвестиционного климата в регионах к уже имеющимся 44. Это следует из опубликованного распоряжения. «К уже имеющимся 44 показателям добавляется еще 25. В основном они касаются малого и среднего бизнеса (число самозанятых, количество конкурентных закупок, объявленных с преимуществами для МСП, и прочее)», — пишет «Коммерсант» со ссылкой на документ. Также перечень пополнился показателями общего объема помощи МСП и самозанятым, размером регионального несырьевого неэнергетического экспорта МСП и количеством экспортеров в секторе. Еще планируется уделить внимание объему инвестиций в основной капитал и расходам консолидированных бюджетов и численности населения в регионе. В Минэкономики пояснили, что расширение показателей было необходимо, поскольку уровень взаимодействия бизнеса и власти за последние годы стал более масштабен. Также сейчас изменились запросы бизнеса, появились новые механизмы и статистические наблюдения, поэтому новые метрики отражают работу регионов по поддержке МСП. В 2023 году топ Национального рейтинга инвестиционного климата в регионах возглавила Москва. На второй строчке расположился Татарстан, а третья позиция принадлежала сразу трем регионам: Тюменской, Нижегородской и Московской областям.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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