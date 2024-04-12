Правительство обновило показатели эффективности работы губернаторов

13 апреля 2024 в 05:56 Размер текста - 17 +

В новый список показателей вошло 25 дополнительных пунктов Фото: Александр Мамаев © URA.RU Правительство добавило 25 показателей для оценки эффективности губернаторов в рамках Национального рейтинга инвестиционного климата в регионах к уже имеющимся 44. Это следует из опубликованного распоряжения. «К уже имеющимся 44 показателям добавляется еще 25. В основном они касаются малого и среднего бизнеса (число самозанятых, количество конкурентных закупок, объявленных с преимуществами для МСП, и прочее)», — пишет «Коммерсант» со ссылкой на документ. Также перечень пополнился показателями общего объема помощи МСП и самозанятым, размером регионального несырьевого неэнергетического экспорта МСП и количеством экспортеров в секторе. Еще планируется уделить внимание объему инвестиций в основной капитал и расходам консолидированных бюджетов и численности населения в регионе. В Минэкономики пояснили, что расширение показателей было необходимо, поскольку уровень взаимодействия бизнеса и власти за последние годы стал более масштабен. Также сейчас изменились запросы бизнеса, появились новые механизмы и статистические наблюдения, поэтому новые метрики отражают работу регионов по поддержке МСП. В 2023 году топ Национального рейтинга инвестиционного климата в регионах возглавила Москва. На второй строчке расположился Татарстан, а третья позиция принадлежала сразу трем регионам: Тюменской, Нижегородской и Московской областям. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Правительство добавило 25 показателей для оценки эффективности губернаторов в рамках Национального рейтинга инвестиционного климата в регионах к уже имеющимся 44. Это следует из опубликованного распоряжения. «К уже имеющимся 44 показателям добавляется еще 25. В основном они касаются малого и среднего бизнеса (число самозанятых, количество конкурентных закупок, объявленных с преимуществами для МСП, и прочее)», — пишет «Коммерсант» со ссылкой на документ. Также перечень пополнился показателями общего объема помощи МСП и самозанятым, размером регионального несырьевого неэнергетического экспорта МСП и количеством экспортеров в секторе. Еще планируется уделить внимание объему инвестиций в основной капитал и расходам консолидированных бюджетов и численности населения в регионе. В Минэкономики пояснили, что расширение показателей было необходимо, поскольку уровень взаимодействия бизнеса и власти за последние годы стал более масштабен. Также сейчас изменились запросы бизнеса, появились новые механизмы и статистические наблюдения, поэтому новые метрики отражают работу регионов по поддержке МСП. В 2023 году топ Национального рейтинга инвестиционного климата в регионах возглавила Москва. На второй строчке расположился Татарстан, а третья позиция принадлежала сразу трем регионам: Тюменской, Нижегородской и Московской областям.