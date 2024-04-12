12 апреля 2024

В Екатеринбурге выбрали самую красивую бабушку. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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На приуроченном к году семьи конкурсе, выбрали «бабушку года»
На приуроченном к году семьи конкурсе, выбрали «бабушку года» Фото:

В Екатеринбурге в четвертый раз выбрали «Главную Бабушку города», конкурс приурочен к году семьи. Об итогах сообщила URA.RU организатор мероприятия Марина Степура.

«На звание „Главной Бабушки Екатеринбурга“ претендовало 40 жительниц нашего города от 45 до 72 лет. У конкурсанток при отборе не было четких ограничений по весу, росту и другим параметрам. Объединило их всех наличие внуков. Участницы конкурса: милые, добрые, мудрые, красивые и жизнерадостные мамы и бабушки, которые воспитали не одного, а двоих, троих, четверых детей и с удовольствием помогают в воспитании уже и внуков, а кто-то и правнуков. Среди них действительно есть бабушки, на которых должно ровняться наше подрастающее поколение», — рассказала организатор.

Во время подготовки к конкурсу участницы улучшали свои навыки дефиле, занимались с психологами и брали уроки танцев. На конкурсе участницы сразились в «кулинарном поединке» и побыли в роли моделей на показе модной одежды. Победительницей конкурса стала Майя Иванова, первой вице бабушкой Екатеринбурга стала Валентина Кузнецова, а второй вице бабушкой Екатеринбурга стала Наталья Силкина.

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В Екатеринбурге в четвертый раз выбрали «Главную Бабушку города», конкурс приурочен к году семьи. Об итогах сообщила URA.RU организатор мероприятия Марина Степура. «На звание „Главной Бабушки Екатеринбурга“ претендовало 40 жительниц нашего города от 45 до 72 лет. У конкурсанток при отборе не было четких ограничений по весу, росту и другим параметрам. Объединило их всех наличие внуков. Участницы конкурса: милые, добрые, мудрые, красивые и жизнерадостные мамы и бабушки, которые воспитали не одного, а двоих, троих, четверых детей и с удовольствием помогают в воспитании уже и внуков, а кто-то и правнуков. Среди них действительно есть бабушки, на которых должно ровняться наше подрастающее поколение», — рассказала организатор. Во время подготовки к конкурсу участницы улучшали свои навыки дефиле, занимались с психологами и брали уроки танцев. На конкурсе участницы сразились в «кулинарном поединке» и побыли в роли моделей на показе модной одежды. Победительницей конкурса стала Майя Иванова, первой вице бабушкой Екатеринбурга стала Валентина Кузнецова, а второй вице бабушкой Екатеринбурга стала Наталья Силкина.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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