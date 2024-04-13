Из Ирбита забрали первый мотоцикл «Опорного края», победитель проехал 130 км

Всего в викторине «Опорный край» разыгрывают 20 мотоциклов Фото: Илья Московец © URA.RU

Первый из 20 мотоциклов «Урал», разыгранных в викторине «Опорный край», забрал Григорий из Туринска (Свердловская область). Об этом сообщила пресс-служба оргкомитета акции.

«Мы вручили первый УРАЛ победителю викторины „Опорный край державы“. Обладателем брендированного мотоцикла стал Григорий из Туринска. Дорога до подарка и домой заняла у него 130 километров, но несмотря на путь, от оформления и до отъезда домой нас радовала его улыбка и искренность», — сказано в посте в telegram-канале.

Викторина проходила 15—18 марта, по срокам она — официально приуроченная к 90-летию региона — совпала с президентскими выборами. Счастливчиков определяли днем 12 апреля на сцене ККТ «Космос». В призовом фонде, помимо мотоциклов, были 45 квартир, 100 «Москвичей», 2000 смартфонов и 45 квартир.

Выдача призов началась накануне. Но за мотоциклом в первый день никто не приехал.