13 апреля 2024

Из Ирбита забрали первый мотоцикл «Опорного края», победитель проехал 130 км

© Служба новостей «URA.RU»
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Викторина «Опорный край». Екатеринбург, викторина, памятная медаль к 90-летию свердловской области, опорный край
Всего в викторине «Опорный край» разыгрывают 20 мотоциклов Фото:

Первый из 20 мотоциклов «Урал», разыгранных в викторине «Опорный край», забрал Григорий из Туринска (Свердловская область). Об этом сообщила пресс-служба оргкомитета акции.

«Мы вручили первый УРАЛ победителю викторины „Опорный край державы“. Обладателем брендированного мотоцикла стал Григорий из Туринска. Дорога до подарка и домой заняла у него 130 километров, но несмотря на путь, от оформления и до отъезда домой нас радовала его улыбка и искренность», — сказано в посте в telegram-канале.

Викторина проходила 15—18 марта, по срокам она — официально приуроченная к 90-летию региона — совпала с президентскими выборами. Счастливчиков определяли днем 12 апреля на сцене ККТ «Космос». В призовом фонде, помимо мотоциклов, были 45 квартир, 100 «Москвичей», 2000 смартфонов и 45 квартир.

Выдача призов началась накануне. Но за мотоциклом в первый день никто не приехал.

Фото:

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Первый из 20 мотоциклов «Урал», разыгранных в викторине «Опорный край», забрал Григорий из Туринска (Свердловская область). Об этом сообщила пресс-служба оргкомитета акции. «Мы вручили первый УРАЛ победителю викторины „Опорный край державы“. Обладателем брендированного мотоцикла стал Григорий из Туринска. Дорога до подарка и домой заняла у него 130 километров, но несмотря на путь, от оформления и до отъезда домой нас радовала его улыбка и искренность», — сказано в посте в telegram-канале. Викторина проходила 15—18 марта, по срокам она — официально приуроченная к 90-летию региона — совпала с президентскими выборами. Счастливчиков определяли днем 12 апреля на сцене ККТ «Космос». В призовом фонде, помимо мотоциклов, были 45 квартир, 100 «Москвичей», 2000 смартфонов и 45 квартир. Выдача призов началась накануне. Но за мотоциклом в первый день никто не приехал.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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