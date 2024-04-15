Главное о СВО к вечеру 15 апреля: Зеленский дал указ держать Часов Яр любой ценой

Зеленский дал указание Сырскому удерживать любой ценой Часов Яр

15 апреля 2024 в 21:21 Размер текста - 17 +

Зеленский дал приказ Сырскому об удержании территории Часова Яра Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Глава Украины Владимир Зеленский отдал указ главнокомандующему ВСУ Александру Сырскому, чтобы тот удерживал позиции ВСУ и саму территорию Часова Яра. Это связано с приближающейся конференцией в Швейцарии, выступление на которой не должно омрачиться проигрышем украинской армии. URA.RU приводит главные новости спецоперации к вечеру 15 апреля. Удержание Часова Яра со стороны ВСУ Зеленский приказал Сырскому любой ценой удерживать Часов Яр. Продержать территорию нужно до выступления украинского президента на швейцарской конференции. В его офисе отметили, что любое поражение ВСУ в конфликте обречет на провал выступление Зеленского. Армия Украины попала под удар кассетных авиабомб Под Верхнекаменском на северском направлении ВСУ попали под удар кассетных авиабомб РБК-500 с универсальными модулями планирования и коррекции (УМПК). Это оружие предназначено для поражения легкой бронетехники противника и его живой силы. ВКС РФ ликвидировали командный пункт ВСУ На южнодонецком направлении экипажи истребителей-бомбардировщиков Су-34 ВКС РФ уничтожили живую силу и командный пункт ВСУ. По информации Минобороны России, для проведения удара использовались неуправляемые авиабомбы ОДАБ-500, у которых есть модуль коррекции и планирования. В Славянске ВКС РФ ударили по иностранным наемникам в составе ВСУ В Донецкой области в Славянске ВКС России уничтожили одним ударом около 60 кадровых офицеров украинской армии и иностранных наемников. В частности, они были представителями Франции, Грузии и США. Скопление сил ВСУ были атакованы ВС РФ в Гуляйполе В Запорожской области в Гуляйполе скопление сил украинской армии подверглись удару ВС РФ. Координатор николаевского подполья Сергей Лебедев отметил, что в результате этого были уничтожены техника и солдаты. За стуки армия Украины потеряла почти тысячу солдат ВСУ за последние сутки в ходе конфликта потеряли до 895 человек. Также, согласно ежедневной сводки Министерства обороны России, ВС РФ улучшили свое положение на авдеевском, купянском и донецком направлениях. Кроме того, системы ПВО России сбили шесть снарядов HIMARS и 270 дронов Украины. Российская армия ликвидировала первую британскую гаубицу L-119 В зоне конфликта Украины с Россией ВС РФ уничтожили первую гаубицу L-119, которая производится в Великобритании. Кроме того, была ликвидирована станция РЭБ «Хмара». В Токмаке из-за удара ВСУ погибло 13 взрослых и трое детей В результате атаки украинской армии городу Токмак, который находится в Запорожской области, погибло трое детей и 13 взрослых. По словам губернатора региона Евгения Балицкого, также ранения получили 28 мирных жителей, из них 12 человек находятся в больнице. Гаубицы «Гиацинт-С» ВС РФ ликвидировали орудия артиллерийской батареи ВСУ Расчеты гаубиц «Гиацинт-С» российской армии уничтожили орудия артиллерийской батареи военных Украины на авдеевском направлении. Беглым огнем был поражен район размещения огневых средств на дистанции свыше 23 километров. Помимо прочего, на южно-донецком направлении экипаж истребителей-бомбардировщиков Су-34 ударил по живой силе и опорному пункту ВСУ. В Минобороны России отметили, что все цели были успешно поражены, передает «Пятый канал». Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Глава Украины Владимир Зеленский отдал указ главнокомандующему ВСУ Александру Сырскому, чтобы тот удерживал позиции ВСУ и саму территорию Часова Яра. Это связано с приближающейся конференцией в Швейцарии, выступление на которой не должно омрачиться проигрышем украинской армии. URA.RU приводит главные новости спецоперации к вечеру 15 апреля. Зеленский приказал Сырскому любой ценой удерживать Часов Яр. Продержать территорию нужно до выступления украинского президента на швейцарской конференции. В его офисе отметили, что любое поражение ВСУ в конфликте обречет на провал выступление Зеленского. Под Верхнекаменском на северском направлении ВСУ попали под удар кассетных авиабомб РБК-500 с универсальными модулями планирования и коррекции (УМПК). Это оружие предназначено для поражения легкой бронетехники противника и его живой силы. На южнодонецком направлении экипажи истребителей-бомбардировщиков Су-34 ВКС РФ уничтожили живую силу и командный пункт ВСУ. По информации Минобороны России, для проведения удара использовались неуправляемые авиабомбы ОДАБ-500, у которых есть модуль коррекции и планирования. В Донецкой области в Славянске ВКС России уничтожили одним ударом около 60 кадровых офицеров украинской армии и иностранных наемников. В частности, они были представителями Франции, Грузии и США. В Запорожской области в Гуляйполе скопление сил украинской армии подверглись удару ВС РФ. Координатор николаевского подполья Сергей Лебедев отметил, что в результате этого были уничтожены техника и солдаты. ВСУ за последние сутки в ходе конфликта потеряли до 895 человек. Также, согласно ежедневной сводки Министерства обороны России, ВС РФ улучшили свое положение на авдеевском, купянском и донецком направлениях. Кроме того, системы ПВО России сбили шесть снарядов HIMARS и 270 дронов Украины. В зоне конфликта Украины с Россией ВС РФ уничтожили первую гаубицу L-119, которая производится в Великобритании. Кроме того, была ликвидирована станция РЭБ «Хмара». В результате атаки украинской армии городу Токмак, который находится в Запорожской области, погибло трое детей и 13 взрослых. По словам губернатора региона Евгения Балицкого, также ранения получили 28 мирных жителей, из них 12 человек находятся в больнице. Расчеты гаубиц «Гиацинт-С» российской армии уничтожили орудия артиллерийской батареи военных Украины на авдеевском направлении. Беглым огнем был поражен район размещения огневых средств на дистанции свыше 23 километров. Помимо прочего, на южно-донецком направлении экипаж истребителей-бомбардировщиков Су-34 ударил по живой силе и опорному пункту ВСУ. В Минобороны России отметили, что все цели были успешно поражены, передает «Пятый канал».