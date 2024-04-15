ВС РФ уничтожили первую британскую гаубицу L-119

ВС РФ также уничтожили британскую гаубицу и станцию РЭБ на Украине
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
В зоне украинского конфликта российская армия впервые уничтожили гаубицу L-119, произведенную в Великобритании. Об этом заявили в Минобороны России.
«Сообщили об уничтожении в зоне спецоперации английской гаубицы L-119», — передает ведомство. Также была ликвидирована станция РЭБ «Хмара».
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.