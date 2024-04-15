ВС РФ уничтожили первую британскую гаубицу L-119

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ВС РФ также уничтожили британскую гаубицу и станцию РЭБ на Украине Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

В зоне украинского конфликта российская армия впервые уничтожили гаубицу L-119, произведенную в Великобритании. Об этом заявили в Минобороны России.

«Сообщили об уничтожении в зоне спецоперации английской гаубицы L-119», — передает ведомство. Также была ликвидирована станция РЭБ «Хмара».

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В зоне украинского конфликта российская армия впервые уничтожили гаубицу L-119, произведенную в Великобритании. Об этом заявили в Минобороны России. «Сообщили об уничтожении в зоне спецоперации английской гаубицы L-119», — передает ведомство. Также была ликвидирована станция РЭБ «Хмара».
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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