ВС РФ одним ударом уничтожили 60 наемников и офицеров ВСУ под Славянском

15 апреля 2024 в 19:58 Размер текста - 17 +

ВК России уничтожили кадровых офицеров ВСУ под Славянском Фото: Официальный сайт Министерства обороны РФ новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине В Донецкой области в Славянске ВКС РФ одни ударом ликвидировали порядка 60 кадровых офицеров ВСУ и иностранных наемников из Грузии, Франции и США. Об этом сообщил представитель силовых структур. «Есть информация, что на момент удара ВКС в расположении в Славянске находились кадровые офицеры ВСУ, в том числе высокопоставленные, а также иностранные наемники. <…> Всего порядка 60 человек уничтожены», — передает ТАСС информацию из силовых структур. Отмечается, что среди ликвидированных военных были представители США, Франции и Грузии. Ранее сообщалось, что раненных французских наемников увезли на машине скорой помощи из Славянска в Павлодар. Координатор подпольного движения Николаевской области Сергей Лебедев отметил, что это было сделано для того, чтобы местные жители не видели их, передает телеканал 360. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Донецкой области в Славянске ВКС РФ одни ударом ликвидировали порядка 60 кадровых офицеров ВСУ и иностранных наемников из Грузии, Франции и США. Об этом сообщил представитель силовых структур. «Есть информация, что на момент удара ВКС в расположении в Славянске находились кадровые офицеры ВСУ, в том числе высокопоставленные, а также иностранные наемники. <…> Всего порядка 60 человек уничтожены», — передает ТАСС информацию из силовых структур. Отмечается, что среди ликвидированных военных были представители США, Франции и Грузии. Ранее сообщалось, что раненных французских наемников увезли на машине скорой помощи из Славянска в Павлодар. Координатор подпольного движения Николаевской области Сергей Лебедев отметил, что это было сделано для того, чтобы местные жители не видели их, передает телеканал 360.