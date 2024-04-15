ВС РФ одним ударом уничтожили 60 наемников и офицеров ВСУ под Славянском

В Донецкой области в Славянске ВКС РФ одни ударом ликвидировали порядка 60 кадровых офицеров ВСУ и иностранных наемников из Грузии, Франции и США. Об этом сообщил представитель силовых структур.
«Есть информация, что на момент удара ВКС в расположении в Славянске находились кадровые офицеры ВСУ, в том числе высокопоставленные, а также иностранные наемники. <…> Всего порядка 60 человек уничтожены», — передает ТАСС информацию из силовых структур. Отмечается, что среди ликвидированных военных были представители США, Франции и Грузии.
Ранее сообщалось, что раненных французских наемников увезли на машине скорой помощи из Славянска в Павлодар. Координатор подпольного движения Николаевской области Сергей Лебедев отметил, что это было сделано для того, чтобы местные жители не видели их, передает телеканал 360.
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