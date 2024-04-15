15 апреля 2024

Росстат назвал продукты, которые в ХМАО подорожали больше всего

В ХМАО подскочили цены на овощи, конфеты и сыр
© Служба новостей «URA.RU»
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В ХМАО подорожали овощи, конфеты и сыр Фото:

Росстат проанализировал изменение цен на продукты в ХМАО. Больше всего с начала 2024 года в Югре подорожали овощи, кондитерские изделия и сыр, сообщили аналитики агентству URA.RU.

«Среди наблюдаемых видов продуктов питания, по сравнению с декабрем 2023 года, в ХМАО подорожали плодоовощная продукция (на 8,7%), кондитерские изделия (на 4,5%), сыр (на 4,0%). Поднялись цены на молоко и молочную продукцию (на 3,3%), хлеб и хлебобулочные изделия (на 2,9%), масло сливочное (на 2,4%), рыбу и морепродукты (на 1,9%). Повышение цен на алкогольные напитки составило 2,8%», — указано в отчете Росстата.

Специалисты отметили небольшое подорожание макаронных изделий, мяса и птицы: рост цен составил менее 1%. Снизилась стоимость куриных яиц, подсолнечного масла, колбасных изделий, сахарного песка, круп и бобовых.

Ранее URA.RU писало, что Росстат назвал продукты в ХМАО, которые подешевели больше всего. С начала года снизились цены на макароны, колбасы и мясо птицы.

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Росстат проанализировал изменение цен на продукты в ХМАО. Больше всего с начала 2024 года в Югре подорожали овощи, кондитерские изделия и сыр, сообщили аналитики агентству URA.RU. «Среди наблюдаемых видов продуктов питания, по сравнению с декабрем 2023 года, в ХМАО подорожали плодоовощная продукция (на 8,7%), кондитерские изделия (на 4,5%), сыр (на 4,0%). Поднялись цены на молоко и молочную продукцию (на 3,3%), хлеб и хлебобулочные изделия (на 2,9%), масло сливочное (на 2,4%), рыбу и морепродукты (на 1,9%). Повышение цен на алкогольные напитки составило 2,8%», — указано в отчете Росстата. Специалисты отметили небольшое подорожание макаронных изделий, мяса и птицы: рост цен составил менее 1%. Снизилась стоимость куриных яиц, подсолнечного масла, колбасных изделий, сахарного песка, круп и бобовых. Ранее URA.RU писало, что Росстат назвал продукты в ХМАО, которые подешевели больше всего. С начала года снизились цены на макароны, колбасы и мясо птицы.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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