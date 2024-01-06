06 января 2024
05 января 2024

Мэр Добрянки смог получить премию, проработав на посту меньше года

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Клипарт Деньги. Тюмень, купюры, пять тысяч, денежные купюры, покупка, деньги, бумажные деньги
Депутаты из Добрянского округа решили премировать мэра Фото:

Глава Добрянского округа Пермского края Дмитрий Антонов получит премию в десятки тысяч рублей, проработав на своем посту меньше года. Соответствующее решение приняли на последнем в прошлом году заседании депутаты окружной думы.

«Решено выплатить премию главе за реализацию госпрограммы „Формирование комфортной городской среды“. Мэр Добрянского округа провел успешную работу по обеспечению наружным освещением населенных пунктов. Премия составляет 92 тысячи 733 рубля без учета районного коэффициента», — передает издание «Зори Плюс», ссылаясь на решение депутатов думы.

В конце марта 2023 года в Добрянском округе местные депутаты избрали Антонова главой муниципалитета. На работу он вышел первого апреля. Ранее чиновник работал в местном Центре развития жилищно-коммунального хозяйства.

Главные новости Перми и края уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Большая Пермь». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Глава Добрянского округа Пермского края Дмитрий Антонов получит премию в десятки тысяч рублей, проработав на своем посту меньше года. Соответствующее решение приняли на последнем в прошлом году заседании депутаты окружной думы. «Решено выплатить премию главе за реализацию госпрограммы „Формирование комфортной городской среды“. Мэр Добрянского округа провел успешную работу по обеспечению наружным освещением населенных пунктов. Премия составляет 92 тысячи 733 рубля без учета районного коэффициента», — передает издание «Зори Плюс», ссылаясь на решение депутатов думы. В конце марта 2023 года в Добрянском округе местные депутаты избрали Антонова главой муниципалитета. На работу он вышел первого апреля. Ранее чиновник работал в местном Центре развития жилищно-коммунального хозяйства.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...