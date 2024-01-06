Мэр Добрянки смог получить премию, проработав на посту меньше года

Глава Добрянского округа Пермского края Дмитрий Антонов получит премию в десятки тысяч рублей, проработав на своем посту меньше года. Соответствующее решение приняли на последнем в прошлом году заседании депутаты окружной думы.
«Решено выплатить премию главе за реализацию госпрограммы „Формирование комфортной городской среды“. Мэр Добрянского округа провел успешную работу по обеспечению наружным освещением населенных пунктов. Премия составляет 92 тысячи 733 рубля без учета районного коэффициента», — передает издание «Зори Плюс», ссылаясь на решение депутатов думы.
В конце марта 2023 года в Добрянском округе местные депутаты избрали Антонова главой муниципалитета. На работу он вышел первого апреля. Ранее чиновник работал в местном Центре развития жилищно-коммунального хозяйства.
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