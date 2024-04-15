15 апреля 2024

Вице-губернатор ХМАО потребовал сократить сроки ремонта инженерных сетей

© Служба новостей «URA.RU»
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Заседание штаба. Нижневартовск, ислаев азат
Вице-губернатор ХМАО Азат Ислаев потребовал ускорить модернизацию коммунальных систем Фото:

Вице-губернатор ХМАО Азат Ислаев потребовал уменьшить сроки ремонта коммунальных систем. О необходимости ускорить обновление инженерных сетей он заявил на заседании штаба по объектам капитального строительства в ходе обсуждения программы «Модернизация коммунальной инфраструктуры».

«Специфика ремонта коммунальных систем в нашем климате — естественное и очень жесткое ограничение сроков. Призываю муниципалитеты сдвинуть сроки реализации „влево“, чтобы уверенно войти в новый осенне-зимний сезон», — цитирует Ислаева telegram-канал «Стройкомплекс Югры».

Программа обновления коммунальной инфраструктуры Югры, рассчитанная на четыре года, разработана по поручению президента России Владимира Путина. На 2023—2024 годы власти ХМАО запланировали 75 мероприятий. Большая их часть уже реализована, 19 проектов будут завершены до конца 2024 года. Ремонтные работы начнутся после окончания отопительного сезона.

Ранее URA.RU писало, что вице-премьер РФ Марат Хуснуллин одобрил проект властей ХМАО по модернизации систем коммунальной инфраструктуры. На проект будет выделено три млрд рублей, из них 1,1 миллиард — из федерального бюджета.

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Вице-губернатор ХМАО Азат Ислаев потребовал уменьшить сроки ремонта коммунальных систем. О необходимости ускорить обновление инженерных сетей он заявил на заседании штаба по объектам капитального строительства в ходе обсуждения программы «Модернизация коммунальной инфраструктуры». «Специфика ремонта коммунальных систем в нашем климате — естественное и очень жесткое ограничение сроков. Призываю муниципалитеты сдвинуть сроки реализации „влево“, чтобы уверенно войти в новый осенне-зимний сезон», — цитирует Ислаева telegram-канал «Стройкомплекс Югры». Программа обновления коммунальной инфраструктуры Югры, рассчитанная на четыре года, разработана по поручению президента России Владимира Путина. На 2023—2024 годы власти ХМАО запланировали 75 мероприятий. Большая их часть уже реализована, 19 проектов будут завершены до конца 2024 года. Ремонтные работы начнутся после окончания отопительного сезона. Ранее URA.RU писало, что вице-премьер РФ Марат Хуснуллин одобрил проект властей ХМАО по модернизации систем коммунальной инфраструктуры. На проект будет выделено три млрд рублей, из них 1,1 миллиард — из федерального бюджета.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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