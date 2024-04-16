Пермь вошла в топ-3 самых дешевых городов по суточной аренде комнат

Аренда комнат выгоднее, чем снять студию или однокомнатную квартирк Фото: Анна Майорова © URA.RU

В Перми в среднем сдают комнаты за 800 рублей в сутки. Это одна из самых низких цен в стране, сообщили в пресс-службе сервиса «Авито Путешествия».

«Снять комнату на сутки в Перми весной 2024 года в среднем стоит 800 рублей. Дешевле жилье предлагают только в Туле — 650 рублей за ночь и в Краснодаре — 750 рублей за ночь», — рассказали в пресс-службе.

Уточняется, что за год в Перми сильно повысилось предложение посуточной аренды жилья. Количество объявлений о сдаче комнат на короткий срок увеличилось на 75%. Руководитель сервиса «Авито Путешествия» Артем Кромочкин отметил, что снять комнату на сутки в два раза выгоднее, чем однокомнатную квартиру или студию. «В начале 2024 года российские туристы столкнулись с ростом цен на авиаперелеты. Поэтому посуточная аренда комнат, которая позволяет существенно сэкономить, стала особенно актуальной», — добавил Артем Кромочкин.