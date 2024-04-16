Пермь вошла в топ-3 самых дешевых городов по суточной аренде комнат

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Многофункциональный комплекс «Башня Исеть». Екатеринбург, отель, кровать, номер отеля, гостиница, апартаменты, интерьер, спальня, жилье, подушки, сон, аренда квартиры
Аренда комнат выгоднее, чем снять студию или однокомнатную квартирк Фото:

В Перми в среднем сдают комнаты за 800 рублей в сутки. Это одна из самых низких цен в стране, сообщили в пресс-службе сервиса «Авито Путешествия».

«Снять комнату на сутки в Перми весной 2024 года в среднем стоит 800 рублей. Дешевле жилье предлагают только в Туле — 650 рублей за ночь и в Краснодаре — 750 рублей за ночь», — рассказали в пресс-службе.

Уточняется, что за год в Перми сильно повысилось предложение посуточной аренды жилья. Количество объявлений о сдаче комнат на короткий срок увеличилось на 75%. Руководитель сервиса «Авито Путешествия» Артем Кромочкин отметил, что снять комнату на сутки в два раза выгоднее, чем однокомнатную квартиру или студию. «В начале 2024 года российские туристы столкнулись с ростом цен на авиаперелеты. Поэтому посуточная аренда комнат, которая позволяет существенно сэкономить, стала особенно актуальной», — добавил Артем Кромочкин.

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В Перми в среднем сдают комнаты за 800 рублей в сутки. Это одна из самых низких цен в стране, сообщили в пресс-службе сервиса «Авито Путешествия». «Снять комнату на сутки в Перми весной 2024 года в среднем стоит 800 рублей. Дешевле жилье предлагают только в Туле — 650 рублей за ночь и в Краснодаре — 750 рублей за ночь», — рассказали в пресс-службе. Уточняется, что за год в Перми сильно повысилось предложение посуточной аренды жилья. Количество объявлений о сдаче комнат на короткий срок увеличилось на 75%. Руководитель сервиса «Авито Путешествия» Артем Кромочкин отметил, что снять комнату на сутки в два раза выгоднее, чем однокомнатную квартиру или студию. «В начале 2024 года российские туристы столкнулись с ростом цен на авиаперелеты. Поэтому посуточная аренда комнат, которая позволяет существенно сэкономить, стала особенно актуальной», — добавил Артем Кромочкин.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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