Челябинские камеры научат распознавать водителей, не пропускающих пешеходов

17 апреля 2024 в 11:05 Размер текста - 17 +

Камеры научат распознавать новый вид нарушений Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Челябинские дорожные камеры научатся фиксировать новый вид нарушений. С их помощью будут штрафовать водителей, не пропускающих пешеходов, сообщили 17 апреля в пресс-службе регионального управления ГИБДД. «В настоящее время проведена встреча с основными производителями установленных на территории области приборов видеофиксации нарушений ПДД по доработке их функционала на фиксацию нарушений правил проезда пешеходных переходов. После проведения работ технические средства, рассоложенные вблизи пешеходных переходов, планируется использовать для фиксации нарушений, связанных с непредоставлением преимущества в движении пешеходам», — уточнили в пресс-службе. Сейчас большинство камер способно фиксировать нарушение скоростного режима, а также проезд на запрещающий сигнал светофора. Штраф за непредоставление преимущества пешеходам на пешеходном переходе составляет от полутора до двух тысяч пятисот рублей. Как уточнили в пресс-службе, с начала 2024 года в Челябинской области на пешеходных переходах зарегистрировано 250 наездов на пешеходов. Шесть человек погибли. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Челябинские дорожные камеры научатся фиксировать новый вид нарушений. С их помощью будут штрафовать водителей, не пропускающих пешеходов, сообщили 17 апреля в пресс-службе регионального управления ГИБДД. «В настоящее время проведена встреча с основными производителями установленных на территории области приборов видеофиксации нарушений ПДД по доработке их функционала на фиксацию нарушений правил проезда пешеходных переходов. После проведения работ технические средства, рассоложенные вблизи пешеходных переходов, планируется использовать для фиксации нарушений, связанных с непредоставлением преимущества в движении пешеходам», — уточнили в пресс-службе. Сейчас большинство камер способно фиксировать нарушение скоростного режима, а также проезд на запрещающий сигнал светофора. Штраф за непредоставление преимущества пешеходам на пешеходном переходе составляет от полутора до двух тысяч пятисот рублей. Как уточнили в пресс-службе, с начала 2024 года в Челябинской области на пешеходных переходах зарегистрировано 250 наездов на пешеходов. Шесть человек погибли.