Свердловчане пойдут к министру — из-за массовой вырубки деревьев

17 апреля 2024 в 13:49 Размер текста - 17 +

Дениса Мамонтова попросят разобраться с проблемой вырубки леса Фото: Илья Московец © URA.RU Жители поселка Кедровое (Верхняя Пышма) попросят министра природных ресурсов Свердловской области Дениса Мамонтова через суд расторгнуть контракт с лесозаготовителем «Свердлес», который, по их мнению, занимается незаконной вырубкой деревьев. Об этом сообщил депутат думы Верхней Пышмы Константин Морозов. «Жители поселка на протяжении нескольких лет всеми силами пытаются привлечь внимание к важной для них теме — вырубке леса в окрестностях. По их мнению, арендаторы лесных участков под видом санитарной рубки вырубают здоровый лес. <…> В ближайшее время самые активные уральцы планируют попасть на прием к Мамонтову и будут его просить расторгнуть договор аренды лесов с проблемным арендатором через суд», — написал Морозов в соцсети «ВКонтакте». Депутат призвал неравнодушных поддержать жителей Кедрового. По его словам, «Свердлес» ежегодно штрафуют. «Но больше ничего сделать не могут. Или не хотят! Кедровчане пачками несут обращения в прокуратуру. В 2023-м прокуроры проверяли предприятие, но воз и ныне там», — добавил он. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Жители поселка Кедровое (Верхняя Пышма) попросят министра природных ресурсов Свердловской области Дениса Мамонтова через суд расторгнуть контракт с лесозаготовителем «Свердлес», который, по их мнению, занимается незаконной вырубкой деревьев. Об этом сообщил депутат думы Верхней Пышмы Константин Морозов. «Жители поселка на протяжении нескольких лет всеми силами пытаются привлечь внимание к важной для них теме — вырубке леса в окрестностях. По их мнению, арендаторы лесных участков под видом санитарной рубки вырубают здоровый лес. <…> В ближайшее время самые активные уральцы планируют попасть на прием к Мамонтову и будут его просить расторгнуть договор аренды лесов с проблемным арендатором через суд», — написал Морозов в соцсети «ВКонтакте». Депутат призвал неравнодушных поддержать жителей Кедрового. По его словам, «Свердлес» ежегодно штрафуют. «Но больше ничего сделать не могут. Или не хотят! Кедровчане пачками несут обращения в прокуратуру. В 2023-м прокуроры проверяли предприятие, но воз и ныне там», — добавил он.