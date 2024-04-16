16 апреля 2024

Свердловчане пойдут к министру — из-за массовой вырубки деревьев

© Служба новостей «URA.RU»
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Пресс-конференция, посвящённая подготовке к пожароопасному сезону. Екатеринбург, мамонтов денис
Дениса Мамонтова попросят разобраться с проблемой вырубки леса Фото:

Жители поселка Кедровое (Верхняя Пышма) попросят министра природных ресурсов Свердловской области Дениса Мамонтова через суд расторгнуть контракт с лесозаготовителем «Свердлес», который, по их мнению, занимается незаконной вырубкой деревьев. Об этом сообщил депутат думы Верхней Пышмы Константин Морозов.

«Жители поселка на протяжении нескольких лет всеми силами пытаются привлечь внимание к важной для них теме — вырубке леса в окрестностях. По их мнению, арендаторы лесных участков под видом санитарной рубки вырубают здоровый лес. <…> В ближайшее время самые активные уральцы планируют попасть на прием к Мамонтову и будут его просить расторгнуть договор аренды лесов с проблемным арендатором через суд», — написал Морозов в соцсети «ВКонтакте».

Депутат призвал неравнодушных поддержать жителей Кедрового. По его словам, «Свердлес» ежегодно штрафуют. «Но больше ничего сделать не могут. Или не хотят! Кедровчане пачками несут обращения в прокуратуру. В 2023-м прокуроры проверяли предприятие, но воз и ныне там», — добавил он.

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Жители поселка Кедровое (Верхняя Пышма) попросят министра природных ресурсов Свердловской области Дениса Мамонтова через суд расторгнуть контракт с лесозаготовителем «Свердлес», который, по их мнению, занимается незаконной вырубкой деревьев. Об этом сообщил депутат думы Верхней Пышмы Константин Морозов. «Жители поселка на протяжении нескольких лет всеми силами пытаются привлечь внимание к важной для них теме — вырубке леса в окрестностях. По их мнению, арендаторы лесных участков под видом санитарной рубки вырубают здоровый лес. <…> В ближайшее время самые активные уральцы планируют попасть на прием к Мамонтову и будут его просить расторгнуть договор аренды лесов с проблемным арендатором через суд», — написал Морозов в соцсети «ВКонтакте». Депутат призвал неравнодушных поддержать жителей Кедрового. По его словам, «Свердлес» ежегодно штрафуют. «Но больше ничего сделать не могут. Или не хотят! Кедровчане пачками несут обращения в прокуратуру. В 2023-м прокуроры проверяли предприятие, но воз и ныне там», — добавил он.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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