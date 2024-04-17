Экономика Бизнес У челябинского золотодобытчика Струкова хотят изъять земли сельхозназначения 17 апреля 2024 в 17:40 Размер текста - 17 + У компании Константина Струкова пытаются изъять четыре земельных участка Фото: Вадим Ахметов © URA.RU У холдинга «Южуралзолото группа компаний» (ЮГК) вице-спикера заксобрания Челябинской области Константина Струкова хотят изъять 0,516 кв километра земли. Как следует из данных картотеки арбитражных дел, иск подала артель холдинга «Сибзолото» из Красноярска. «ООО „Артель старателей Июсская“ обратилось в Арбитражный суд Челябинской области с исковым заявлением к ПАО „ЮГК“. Назначить судебное заседание», — следует из определения суда. Артель намерена изъять для госнужд четыре участка в Верхнеуральском районе. Вся недвижимость имеет статус земель сельхозназначения. Совокупная кадастровая стоимость активов составила 1,52 млн рублей. Истец готов заплатить за землю в три раза меньше — 582,96 тысячи рублей. Также сибирская артель потребовала признать за собой право собственности на участки, отменив его для ЮГК. В качестве третьих лиц суд привлек в процесс Департамент по недропользованию по УрФО. Другие подробности в деле пока отсутствуют. Стороны на запросы URA.RU к моменту публикации не ответили. «Сибзолото» включает четыре компании. Кроме «Артели старателей Июсская» работают ООО «Сисим», ООО «Артель старателей Ангара-Север», ООО «Артель старателей Хакасия». В августе 2019 года «Июсскую» лишили прииска Михайловская россыпь в Пластовском районе, который компания получила в ходе конкурса департамента по недропользованию. Спор инициировали предприятия «Миасский прииск» и «Еткульзолото». Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! У холдинга «Южуралзолото группа компаний» (ЮГК) вице-спикера заксобрания Челябинской области Константина Струкова хотят изъять 0,516 кв километра земли. Как следует из данных картотеки арбитражных дел, иск подала артель холдинга «Сибзолото» из Красноярска. «ООО „Артель старателей Июсская“ обратилось в Арбитражный суд Челябинской области с исковым заявлением к ПАО „ЮГК“. Назначить судебное заседание», — следует из определения суда. Артель намерена изъять для госнужд четыре участка в Верхнеуральском районе. Вся недвижимость имеет статус земель сельхозназначения. Совокупная кадастровая стоимость активов составила 1,52 млн рублей. Истец готов заплатить за землю в три раза меньше — 582,96 тысячи рублей. Также сибирская артель потребовала признать за собой право собственности на участки, отменив его для ЮГК. В качестве третьих лиц суд привлек в процесс Департамент по недропользованию по УрФО. Другие подробности в деле пока отсутствуют. Стороны на запросы URA.RU к моменту публикации не ответили. «Сибзолото» включает четыре компании. Кроме «Артели старателей Июсская» работают ООО «Сисим», ООО «Артель старателей Ангара-Север», ООО «Артель старателей Хакасия». В августе 2019 года «Июсскую» лишили прииска Михайловская россыпь в Пластовском районе, который компания получила в ходе конкурса департамента по недропользованию. Спор инициировали предприятия «Миасский прииск» и «Еткульзолото». {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям