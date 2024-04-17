Роспотребнадзор уличил владельцев маршруток в обмане пермяков

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Скидок за наличные в маршрутках больше не будет Фото:

В Перми владельцы маршрутных такси установили разные цены на проезд для тех, кто оплачивает наличными, и обладателей банковских карт. Это противоречит закону, заявили в региональном управлении Роспотребнадзора.

«Например, в маршрутном такси „10т“ стоимость проезда при оплате банковской картой составляет 40 рублей, а при оплате наличными — 35 рублей. Указанные условия ограничивают право потребителя, установленное ст. 16.1 Закона РФ „О защите прав потребителей“, на выбор способа и формы оплаты услуги», — говорится в telegram-канале управления Роспотребнадзора по Пермскому краю.

Сотрудники ведомства объявили нарушителям предостережения. Перевозчики должны изменить правила и взимать одинаковую плату со всех пассажиров.

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В Перми владельцы маршрутных такси установили разные цены на проезд для тех, кто оплачивает наличными, и обладателей банковских карт. Это противоречит закону, заявили в региональном управлении Роспотребнадзора. «Например, в маршрутном такси „10т“ стоимость проезда при оплате банковской картой составляет 40 рублей, а при оплате наличными — 35 рублей. Указанные условия ограничивают право потребителя, установленное ст. 16.1 Закона РФ „О защите прав потребителей“, на выбор способа и формы оплаты услуги», — говорится в telegram-канале управления Роспотребнадзора по Пермскому краю. Сотрудники ведомства объявили нарушителям предостережения. Перевозчики должны изменить правила и взимать одинаковую плату со всех пассажиров.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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