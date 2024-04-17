Роспотребнадзор уличил владельцев маршруток в обмане пермяков

17 апреля 2024 в 17:03 Размер текста - 17 +

Скидок за наличные в маршрутках больше не будет Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU В Перми владельцы маршрутных такси установили разные цены на проезд для тех, кто оплачивает наличными, и обладателей банковских карт. Это противоречит закону, заявили в региональном управлении Роспотребнадзора. «Например, в маршрутном такси „10т“ стоимость проезда при оплате банковской картой составляет 40 рублей, а при оплате наличными — 35 рублей. Указанные условия ограничивают право потребителя, установленное ст. 16.1 Закона РФ „О защите прав потребителей“, на выбор способа и формы оплаты услуги», — говорится в telegram-канале управления Роспотребнадзора по Пермскому краю. Сотрудники ведомства объявили нарушителям предостережения. Перевозчики должны изменить правила и взимать одинаковую плату со всех пассажиров. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Перми владельцы маршрутных такси установили разные цены на проезд для тех, кто оплачивает наличными, и обладателей банковских карт. Это противоречит закону, заявили в региональном управлении Роспотребнадзора. «Например, в маршрутном такси „10т“ стоимость проезда при оплате банковской картой составляет 40 рублей, а при оплате наличными — 35 рублей. Указанные условия ограничивают право потребителя, установленное ст. 16.1 Закона РФ „О защите прав потребителей“, на выбор способа и формы оплаты услуги», — говорится в telegram-канале управления Роспотребнадзора по Пермскому краю. Сотрудники ведомства объявили нарушителям предостережения. Перевозчики должны изменить правила и взимать одинаковую плату со всех пассажиров.