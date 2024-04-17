В Екатеринбурге определили места, где можно жарить шашлык в пожароопасный сезон

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Клипарт Шашлык. Тюмень, свинина, шашлык, еда, мясо, шампура
Гриль-зона должна быть оборудована огнетушителем Фото:

Екатеринбуржцам разрешили жарить шашлык на мангалах внутри беседок, которые оборудованы огнетушителями, несмотря на начавшийся пожароопасный сезон. Об этом рассказали в пресс-службе гордумы.

«На улице категорически нельзя разводить огонь из-за противопожарного режима. Но горожане могут пожарить мясо на мангалах внутри беседок. А для чрезвычайных ситуаций каждая гриль-зона оборудована огнетушителем, рядом есть бочки с водой», — следует из сообщения. Речь идет об Уктусском лесопарке.

Особый пожароопасный режим в Екатеринбурге ввели с 13 апреля из-за теплой погоды, которая спровоцировала природные пожары. URA.RU приводило список мест, где и при каких условиях запрещено готовить шашлык.

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Екатеринбуржцам разрешили жарить шашлык на мангалах внутри беседок, которые оборудованы огнетушителями, несмотря на начавшийся пожароопасный сезон. Об этом рассказали в пресс-службе гордумы. «На улице категорически нельзя разводить огонь из-за противопожарного режима. Но горожане могут пожарить мясо на мангалах внутри беседок. А для чрезвычайных ситуаций каждая гриль-зона оборудована огнетушителем, рядом есть бочки с водой», — следует из сообщения. Речь идет об Уктусском лесопарке. Особый пожароопасный режим в Екатеринбурге ввели с 13 апреля из-за теплой погоды, которая спровоцировала природные пожары. URA.RU приводило список мест, где и при каких условиях запрещено готовить шашлык.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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