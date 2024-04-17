В Екатеринбурге определили места, где можно жарить шашлык в пожароопасный сезон

Екатеринбуржцам разрешили жарить шашлык на мангалах внутри беседок, которые оборудованы огнетушителями, несмотря на начавшийся пожароопасный сезон. Об этом рассказали в пресс-службе гордумы.
«На улице категорически нельзя разводить огонь из-за противопожарного режима. Но горожане могут пожарить мясо на мангалах внутри беседок. А для чрезвычайных ситуаций каждая гриль-зона оборудована огнетушителем, рядом есть бочки с водой», — следует из сообщения. Речь идет об Уктусском лесопарке.
Особый пожароопасный режим в Екатеринбурге ввели с 13 апреля из-за теплой погоды, которая спровоцировала природные пожары. URA.RU приводило список мест, где и при каких условиях запрещено готовить шашлык.
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