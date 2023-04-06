Где свердловчанам можно жарить шашлыки в условиях особого режима

Свердловские спасатели: жарить шашлыки можно на спецплощадках

06 апреля 2023 в 17:53 Размер текста - 17 +

В период особого противопожарного режима действия запрещено использование открытого огня Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU С приходом весны свердловчане потянулись в лес на пикники. Отдых на природе подразумевает приготовление мясных продуктов на открытом огне. С 15 апреля в Свердловской области объявлен особый противопожарный режим. В период его действия запрещено использование открытого огня. Кроме того, действует запрет на посещение лесов. Где в регионе запрещено жарить мясо в условиях противопожарного режима в материале корреспондента URA.RU. В период действия противопожарного режима жителям свердловских городов нельзя разводить костры. Разведение открытого огня на приусадебном участке грозит дачнику штрафом от двух до четырех тысяч рублей. Пока действует противопожарный режим, наслаждаться жаренным мясом свердловчанам придется только в заведениях общественного питания. Также можно посещать места, оборудованные для приготовления блюд без использования открытого огня. Места, где запрещено жарить шашлыки: Во дворах возле жилых домов без специально оборудованного места и гаражах;

На балконах, крышах жилых домов. На террасах, верандах в частных домах и на дачных участках;

На землях общего пользования населенных пунктов без наличия специально оборудованной площадки;

В хвойных молодняках;

На гарях и на участках поврежденного леса;

В зонах залегания торфа;

На лесосеках, не очищенных от остатков древесины;

В местах с подсохшей травой;

Под кронами деревьев. В других местах лесных зон жарить шашлыки можно на спецплощадках, отделенных противопожарной полосой шириной не менее 0,5 метра. После завершения жарки нужно место костра тщательно засыпать землей или залить водой до прекращения тления. Ранее URA.RU писало, что в Свердловской области с 15 апреля вводится особый противопожарный режим из-за теплой погоды, которая спровоцировала природные пожары. Спасатели фиксируют случаи возгорания сухой растительности — в микрорайоне Солнечный (Екатеринбург). Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

С приходом весны свердловчане потянулись в лес на пикники. Отдых на природе подразумевает приготовление мясных продуктов на открытом огне. С 15 апреля в Свердловской области объявлен особый противопожарный режим. В период его действия запрещено использование открытого огня. Кроме того, действует запрет на посещение лесов. Где в регионе запрещено жарить мясо в условиях противопожарного режима в материале корреспондента URA.RU. В период действия противопожарного режима жителям свердловских городов нельзя разводить костры. Разведение открытого огня на приусадебном участке грозит дачнику штрафом от двух до четырех тысяч рублей. Пока действует противопожарный режим, наслаждаться жаренным мясом свердловчанам придется только в заведениях общественного питания. Также можно посещать места, оборудованные для приготовления блюд без использования открытого огня. Места, где запрещено жарить шашлыки: В других местах лесных зон жарить шашлыки можно на спецплощадках, отделенных противопожарной полосой шириной не менее 0,5 метра. После завершения жарки нужно место костра тщательно засыпать землей или залить водой до прекращения тления. Ранее URA.RU писало, что в Свердловской области с 15 апреля вводится особый противопожарный режим из-за теплой погоды, которая спровоцировала природные пожары. Спасатели фиксируют случаи возгорания сухой растительности — в микрорайоне Солнечный (Екатеринбург).