Мэр Екатеринбурга запретил жарить шашлыки и ходить в лес

С 13 апреля в городе начнет действовать противопожарный режим
В Екатеринбурге ввели особый противопожарный режим. Он будет действовать с 13 апреля, следует из постановления, которое мэр Алексей Орлов согласовал на заседании коллегии.
«Пожароопасный период не за горами. В прошлом году пострадало огромное количество людей. Нам ни в коем случае допустить таких последствий нельзя», — объяснил необходимость введения ограничений Орлов, передает корреспондент URA.RU.
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