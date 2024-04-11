11 апреля 2024

Мэр Екатеринбурга запретил жарить шашлыки и ходить в лес

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День города - 300. Екатеринбург, шашлык
С 13 апреля в городе начнет действовать противопожарный режим Фото:

В Екатеринбурге ввели особый противопожарный режим. Он будет действовать с 13 апреля, следует из постановления, которое мэр Алексей Орлов согласовал на заседании коллегии.

«Пожароопасный период не за горами. В прошлом году пострадало огромное количество людей. Нам ни в коем случае допустить таких последствий нельзя», — объяснил необходимость введения ограничений Орлов, передает корреспондент URA.RU.

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В Екатеринбурге ввели особый противопожарный режим. Он будет действовать с 13 апреля, следует из постановления, которое мэр Алексей Орлов согласовал на заседании коллегии. «Пожароопасный период не за горами. В прошлом году пострадало огромное количество людей. Нам ни в коем случае допустить таких последствий нельзя», — объяснил необходимость введения ограничений Орлов, передает корреспондент URA.RU.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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