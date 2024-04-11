Общество Мэр Екатеринбурга запретил жарить шашлыки и ходить в лес 12 апреля 2024 в 10:25 Размер текста - 17 + С 13 апреля в городе начнет действовать противопожарный режим Фото: Размик Закарян © URA.RU В Екатеринбурге ввели особый противопожарный режим. Он будет действовать с 13 апреля, следует из постановления, которое мэр Алексей Орлов согласовал на заседании коллегии. «Пожароопасный период не за горами. В прошлом году пострадало огромное количество людей. Нам ни в коем случае допустить таких последствий нельзя», — объяснил необходимость введения ограничений Орлов, передает корреспондент URA.RU. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! В Екатеринбурге ввели особый противопожарный режим. Он будет действовать с 13 апреля, следует из постановления, которое мэр Алексей Орлов согласовал на заседании коллегии. «Пожароопасный период не за горами. В прошлом году пострадало огромное количество людей. Нам ни в коем случае допустить таких последствий нельзя», — объяснил необходимость введения ограничений Орлов, передает корреспондент URA.RU. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям