МЧС попросили проверить все склады Wildberries и Ozon

22 января 2024 в 04:21 Размер текста - 17 +

OZON и Wildberries по подсчетам аналитиков занимают 80% рынка Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Общественники заявили о необходимости организовать внеплановые проверки складов маркетплейсов Wildberries и Ozon в России на фоне пожара на складе в Шушарах под Санкт-Петербургом. Соответствующее письмо в МЧС отправил заместитель председателя общественного совета при Роспотребнадзоре Олег Павлов. «Речь идет о складах Wildberries и Ozon», — подтвердил отправку писем Павлов в МЧС «Ведомостям». По его словам, эти маркетплейсы сейчас занимают порядка 80% российского рынка интернет-торговли. Вечером 13 января произошел пожар на складе Wildberries в поселке Шушары в Пушкинском районе Санкт-Петербург, напоминает RT. Огонь охватил 70 тысяч квадратных метров. Позже силовики провели рейды в московских офисах Wildberries. Ущерб от пожара оценивается страховщиками в 10—11 млрд рублей.

Общественники заявили о необходимости организовать внеплановые проверки складов маркетплейсов Wildberries и Ozon в России на фоне пожара на складе в Шушарах под Санкт-Петербургом. Соответствующее письмо в МЧС отправил заместитель председателя общественного совета при Роспотребнадзоре Олег Павлов. «Речь идет о складах Wildberries и Ozon», — подтвердил отправку писем Павлов в МЧС «Ведомостям». По его словам, эти маркетплейсы сейчас занимают порядка 80% российского рынка интернет-торговли. Вечером 13 января произошел пожар на складе Wildberries в поселке Шушары в Пушкинском районе Санкт-Петербург, напоминает RT. Огонь охватил 70 тысяч квадратных метров. Позже силовики провели рейды в московских офисах Wildberries. Ущерб от пожара оценивается страховщиками в 10—11 млрд рублей.