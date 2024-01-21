21 января 2024

МЧС попросили проверить все склады Wildberries и Ozon

© Служба новостей «URA.RU»
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Город. Курган, доставка, зима, логистика, ozon, озон, экспедитор
OZON и Wildberries по подсчетам аналитиков занимают 80% рынка Фото:

Общественники заявили о необходимости организовать внеплановые проверки складов маркетплейсов Wildberries и Ozon в России на фоне пожара на складе в Шушарах под Санкт-Петербургом. Соответствующее письмо в МЧС отправил заместитель председателя общественного совета при Роспотребнадзоре Олег Павлов.

«Речь идет о складах Wildberries и Ozon», — подтвердил отправку писем Павлов в МЧС «Ведомостям». По его словам, эти маркетплейсы сейчас занимают порядка 80% российского рынка интернет-торговли.

Вечером 13 января произошел пожар на складе Wildberries в поселке Шушары в Пушкинском районе Санкт-Петербург, напоминает RT. Огонь охватил 70 тысяч квадратных метров. Позже силовики провели рейды в московских офисах Wildberries. Ущерб от пожара оценивается страховщиками в 10—11 млрд рублей.

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Общественники заявили о необходимости организовать внеплановые проверки складов маркетплейсов Wildberries и Ozon в России на фоне пожара на складе в Шушарах под Санкт-Петербургом. Соответствующее письмо в МЧС отправил заместитель председателя общественного совета при Роспотребнадзоре Олег Павлов. «Речь идет о складах Wildberries и Ozon», — подтвердил отправку писем Павлов в МЧС «Ведомостям». По его словам, эти маркетплейсы сейчас занимают порядка 80% российского рынка интернет-торговли. Вечером 13 января произошел пожар на складе Wildberries в поселке Шушары в Пушкинском районе Санкт-Петербург, напоминает RT. Огонь охватил 70 тысяч квадратных метров. Позже силовики провели рейды в московских офисах Wildberries. Ущерб от пожара оценивается страховщиками в 10—11 млрд рублей.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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