Помилованного Путиным военного поймали с наркотиками в Екатеринбурге

18 апреля 2024 в 13:18 Размер текста - 17 +

Военный ранее уже был несколько раз судим Фото: Сергей Русанов © URA.RU Военнослужащий из Екатеринбурга, который был помилован российским президентом Владимиром Путиным, попал под суд из-за наркотиков. Об этом URA.RU рассказал осведомленный источник. «Сверток с мефедроном массой 5,96 граммов он получил от неизвестного 6 января. После этого его задержали. Дело ведет Военный следственный отдел по Екатеринбургскому гарнизону», — пояснил собеседник агентства. Военному вменяют сбыт наркотических веществ в крупном размере (п. «г» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ). Ранее фигурант уже был неоднократно судим: за кражу, неправомерное завладение автомобилем, угон и незаконное приобретение и хранение запрещенных веществ. В прошлом году Путин помиловал его из-за участия в российской спецоперации на Украине. Законопроект об особенностях уголовного наказания для участников СВО был внесен в Госдуму летом 2023 года. Документ предусматривает освобождение от наказания мобилизованных осужденных, совершивших преступления небольшой и средней тяжести. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Военнослужащий из Екатеринбурга, который был помилован российским президентом Владимиром Путиным, попал под суд из-за наркотиков. Об этом URA.RU рассказал осведомленный источник. «Сверток с мефедроном массой 5,96 граммов он получил от неизвестного 6 января. После этого его задержали. Дело ведет Военный следственный отдел по Екатеринбургскому гарнизону», — пояснил собеседник агентства. Военному вменяют сбыт наркотических веществ в крупном размере (п. «г» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ). Ранее фигурант уже был неоднократно судим: за кражу, неправомерное завладение автомобилем, угон и незаконное приобретение и хранение запрещенных веществ. В прошлом году Путин помиловал его из-за участия в российской спецоперации на Украине. Законопроект об особенностях уголовного наказания для участников СВО был внесен в Госдуму летом 2023 года. Документ предусматривает освобождение от наказания мобилизованных осужденных, совершивших преступления небольшой и средней тяжести.