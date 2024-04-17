17 апреля 2024

Помилованного Путиным военного поймали с наркотиками в Екатеринбурге

© Служба новостей «URA.RU»
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Военная подготовка к службе в зоне СВО. Центр Стрелец.Пермь, автомат калашникова, оружие, стрелки, спецназ, чвк, сво, армия россии, штурмовики, военный
Военный ранее уже был несколько раз судим Фото:

Военнослужащий из Екатеринбурга, который был помилован российским президентом Владимиром Путиным, попал под суд из-за наркотиков. Об этом URA.RU рассказал осведомленный источник.

«Сверток с мефедроном массой 5,96 граммов он получил от неизвестного 6 января. После этого его задержали. Дело ведет Военный следственный отдел по Екатеринбургскому гарнизону», — пояснил собеседник агентства. Военному вменяют сбыт наркотических веществ в крупном размере (п. «г» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ).

Ранее фигурант уже был неоднократно судим: за кражу, неправомерное завладение автомобилем, угон и незаконное приобретение и хранение запрещенных веществ. В прошлом году Путин помиловал его из-за участия в российской спецоперации на Украине.

Законопроект об особенностях уголовного наказания для участников СВО был внесен в Госдуму летом 2023 года. Документ предусматривает освобождение от наказания мобилизованных осужденных, совершивших преступления небольшой и средней тяжести.

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Военнослужащий из Екатеринбурга, который был помилован российским президентом Владимиром Путиным, попал под суд из-за наркотиков. Об этом URA.RU рассказал осведомленный источник. «Сверток с мефедроном массой 5,96 граммов он получил от неизвестного 6 января. После этого его задержали. Дело ведет Военный следственный отдел по Екатеринбургскому гарнизону», — пояснил собеседник агентства. Военному вменяют сбыт наркотических веществ в крупном размере (п. «г» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ). Ранее фигурант уже был неоднократно судим: за кражу, неправомерное завладение автомобилем, угон и незаконное приобретение и хранение запрещенных веществ. В прошлом году Путин помиловал его из-за участия в российской спецоперации на Украине. Законопроект об особенностях уголовного наказания для участников СВО был внесен в Госдуму летом 2023 года. Документ предусматривает освобождение от наказания мобилизованных осужденных, совершивших преступления небольшой и средней тяжести.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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