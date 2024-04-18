В Златоусте стену у дома, куда врезался грузовик, не стали ремонтировать. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Златоуст, стена
Стену на улице Зеленой оставили без благоустройства Фото:

В Златоусте (Челябинская область) защитную стену возле дома на улице Зеленой, куда весной 2023 года врезался грузовик, не стали ремонтировать. Как рассказала пресс-служба управляющей компании «ЗлатСитиСервис» (УК), с приходом весны объект остался без благоустройства.

«Внешне стена выглядит довольно непрезентабельно. Грязь, отвалы земли не убраны. Таким пейзажем встречает Златоуст гостей и горожан со стороны Екатеринбурга, Кыштыма, Миасса», — написала УК в своем паблике.

В коммунальной организации задались вопросом о том, выдержат ли новый удар положенные блоки. Как отметили в «ЗлатСитиСервисе», блоки продолжили старую монолитную стену, основанную на металлокаркасе.

«В первую очередь это был вопрос обеспечения безопасности. Защитную стену построили, первоочередная и самая главная задача выполнена: многоквартирный дом и пешеходы теперь в безопасности. Вопрос о дальнейшей облицовке стены будет решаться в течение 2024 года. В том числе будет учтено и мнение жителей. Подрядчик 17 апреля вывез мусор, занимался зачеканиванием швов. Следом проведет планировку прилегающей территории», — отметили URA.RU в пресс-служб мэрии.

В УК заметили, что в настоящий момент информация о сроках завершающих работ отсутствует. В публичном списке стен, на которых в текущем году предстоит реконструкция, данный объект не значится.

Авария, произошедшая 13 апреля 2023 года, унесла жизнь водителя. Конструкции пятиэтажки частично были разрушены. Ремонты мэрия предложила провести самой управляющей компании. В результате стену дома и внутридомовые коммуникации восстанавливали за счет жителей. УК израсходовала 1,6 млн рублей. Компенсировать расходы владелец транспорта из Уфы отказался, идет судебный процесс, который может затянуться. При этом транспортники восстановили жильцам окна и балконы квартир. Монтаж продолжения стены начался в ноябре.

Златоуст, стена
Стена призвана защитить жилой дом от ударов автотранспорта
Фото:
Златоуст, стена
Стену сделали, смонтировав несколько блоков
Фото:
За стеной находится не только жилой дом, но и тротуар
За стеной находится не только жилой дом, но и тротуар
Фото:
Златоуст, стена
Объект расположен на пересечении нескольких улиц Нового Златоуста
Фото:

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В Златоусте (Челябинская область) защитную стену возле дома на улице Зеленой, куда весной 2023 года врезался грузовик, не стали ремонтировать. Как рассказала пресс-служба управляющей компании «ЗлатСитиСервис» (УК), с приходом весны объект остался без благоустройства. «Внешне стена выглядит довольно непрезентабельно. Грязь, отвалы земли не убраны. Таким пейзажем встречает Златоуст гостей и горожан со стороны Екатеринбурга, Кыштыма, Миасса», — написала УК в своем паблике. В коммунальной организации задались вопросом о том, выдержат ли новый удар положенные блоки. Как отметили в «ЗлатСитиСервисе», блоки продолжили старую монолитную стену, основанную на металлокаркасе. «В первую очередь это был вопрос обеспечения безопасности. Защитную стену построили, первоочередная и самая главная задача выполнена: многоквартирный дом и пешеходы теперь в безопасности. Вопрос о дальнейшей облицовке стены будет решаться в течение 2024 года. В том числе будет учтено и мнение жителей. Подрядчик 17 апреля вывез мусор, занимался зачеканиванием швов. Следом проведет планировку прилегающей территории», — отметили URA.RU в пресс-служб мэрии. В УК заметили, что в настоящий момент информация о сроках завершающих работ отсутствует. В публичном списке стен, на которых в текущем году предстоит реконструкция, данный объект не значится. Авария, произошедшая 13 апреля 2023 года, унесла жизнь водителя. Конструкции пятиэтажки частично были разрушены. Ремонты мэрия предложила провести самой управляющей компании. В результате стену дома и внутридомовые коммуникации восстанавливали за счет жителей. УК израсходовала 1,6 млн рублей. Компенсировать расходы владелец транспорта из Уфы отказался, идет судебный процесс, который может затянуться. При этом транспортники восстановили жильцам окна и балконы квартир. Монтаж продолжения стены начался в ноябре.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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