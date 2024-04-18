В Златоусте стену у дома, куда врезался грузовик, не стали ремонтировать. Фото

18 апреля 2024 в 14:27 Размер текста - 17 +

Стену на улице Зеленой оставили без благоустройства Фото: Алексей Казанцев © URA.RU В Златоусте (Челябинская область) защитную стену возле дома на улице Зеленой, куда весной 2023 года врезался грузовик, не стали ремонтировать. Как рассказала пресс-служба управляющей компании «ЗлатСитиСервис» (УК), с приходом весны объект остался без благоустройства. «Внешне стена выглядит довольно непрезентабельно. Грязь, отвалы земли не убраны. Таким пейзажем встречает Златоуст гостей и горожан со стороны Екатеринбурга, Кыштыма, Миасса», — написала УК в своем паблике. В коммунальной организации задались вопросом о том, выдержат ли новый удар положенные блоки. Как отметили в «ЗлатСитиСервисе», блоки продолжили старую монолитную стену, основанную на металлокаркасе. «В первую очередь это был вопрос обеспечения безопасности. Защитную стену построили, первоочередная и самая главная задача выполнена: многоквартирный дом и пешеходы теперь в безопасности. Вопрос о дальнейшей облицовке стены будет решаться в течение 2024 года. В том числе будет учтено и мнение жителей. Подрядчик 17 апреля вывез мусор, занимался зачеканиванием швов. Следом проведет планировку прилегающей территории», — отметили URA.RU в пресс-служб мэрии. В УК заметили, что в настоящий момент информация о сроках завершающих работ отсутствует. В публичном списке стен, на которых в текущем году предстоит реконструкция, данный объект не значится. Авария, произошедшая 13 апреля 2023 года, унесла жизнь водителя. Конструкции пятиэтажки частично были разрушены. Ремонты мэрия предложила провести самой управляющей компании. В результате стену дома и внутридомовые коммуникации восстанавливали за счет жителей. УК израсходовала 1,6 млн рублей. Компенсировать расходы владелец транспорта из Уфы отказался, идет судебный процесс, который может затянуться. При этом транспортники восстановили жильцам окна и балконы квартир. Монтаж продолжения стены начался в ноябре. Стена призвана защитить жилой дом от ударов автотранспорта Фото: Алексей Казанцев © URA.RU Стену сделали, смонтировав несколько блоков Фото: Алексей Казанцев © URA.RU За стеной находится не только жилой дом, но и тротуар пресс-служба «Златситисервиса» Фото: Объект расположен на пересечении нескольких улиц Нового Златоуста Фото: Алексей Казанцев © URA.RU Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Златоусте (Челябинская область) защитную стену возле дома на улице Зеленой, куда весной 2023 года врезался грузовик, не стали ремонтировать. Как рассказала пресс-служба управляющей компании «ЗлатСитиСервис» (УК), с приходом весны объект остался без благоустройства. «Внешне стена выглядит довольно непрезентабельно. Грязь, отвалы земли не убраны. Таким пейзажем встречает Златоуст гостей и горожан со стороны Екатеринбурга, Кыштыма, Миасса», — написала УК в своем паблике. В коммунальной организации задались вопросом о том, выдержат ли новый удар положенные блоки. Как отметили в «ЗлатСитиСервисе», блоки продолжили старую монолитную стену, основанную на металлокаркасе. «В первую очередь это был вопрос обеспечения безопасности. Защитную стену построили, первоочередная и самая главная задача выполнена: многоквартирный дом и пешеходы теперь в безопасности. Вопрос о дальнейшей облицовке стены будет решаться в течение 2024 года. В том числе будет учтено и мнение жителей. Подрядчик 17 апреля вывез мусор, занимался зачеканиванием швов. Следом проведет планировку прилегающей территории», — отметили URA.RU в пресс-служб мэрии. В УК заметили, что в настоящий момент информация о сроках завершающих работ отсутствует. В публичном списке стен, на которых в текущем году предстоит реконструкция, данный объект не значится. Авария, произошедшая 13 апреля 2023 года, унесла жизнь водителя. Конструкции пятиэтажки частично были разрушены. Ремонты мэрия предложила провести самой управляющей компании. В результате стену дома и внутридомовые коммуникации восстанавливали за счет жителей. УК израсходовала 1,6 млн рублей. Компенсировать расходы владелец транспорта из Уфы отказался, идет судебный процесс, который может затянуться. При этом транспортники восстановили жильцам окна и балконы квартир. Монтаж продолжения стены начался в ноябре.