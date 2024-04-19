В Златоусте главу отдела СКР Селиверстова попросили возглавить город. Видео

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Начальник следственного управления СКР по Челябинской области Петр Решетников. Челябинск , следственный комитет
Анатолия Селиверстова из СКР попросили возглавить Златоуст Фото:

В Златоусте (Челябинская область) главу отдела Следственного комитета РФ Анатолия Селиверстова попросили возглавить город. Как следует из записанного видеообращения жителей, руководитель оказал поддержку в ряде коммунальных вопросов.

«Такое ощущение, что у нас только один руководитель [отдела] Следственного комитета Анатолий Селиверстов и работает. Анатолий Евгеньевич, вашу кандидатуру хотят выдвинуть на пост мэра города», — резюмировала Маргарита Микерина.

Как Селиверстов заявил URA.RU, с жительницами он знаком. Женщины многократно обращались за решением коммунальных проблем. «Приходят со своими бедами. В плане социальной направленности наше ведомство много работает. Во взаимодействии с городскими службами стараемся оказывать помощь», — сказал URA.RU собеседник.

Видеообращение, адресованное главе СКР РФ Александру Бастрыкину, федеральному инспектору Денису Чернятьеву и другим, сам Селиверстов видел лишь фрагментарно. В пресс-службе мэрии URA.RU сообщили, что ознакомятся с роликом в течение дня позже. На звонок мэр Максим Пекарский не ответил. В октябре 2023 года Микерина уже публично просила отправить градоначальника в отставку.

Осенью 2024 года полномочия Пекарского истекают. Однако к настоящему времени официальных заявлений о том, будет ли он претендовать на второй срок, сделано не было.

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В Златоусте (Челябинская область) главу отдела Следственного комитета РФ Анатолия Селиверстова попросили возглавить город. Как следует из записанного видеообращения жителей, руководитель оказал поддержку в ряде коммунальных вопросов. «Такое ощущение, что у нас только один руководитель [отдела] Следственного комитета Анатолий Селиверстов и работает. Анатолий Евгеньевич, вашу кандидатуру хотят выдвинуть на пост мэра города», — резюмировала Маргарита Микерина. Как Селиверстов заявил URA.RU, с жительницами он знаком. Женщины многократно обращались за решением коммунальных проблем. «Приходят со своими бедами. В плане социальной направленности наше ведомство много работает. Во взаимодействии с городскими службами стараемся оказывать помощь», — сказал URA.RU собеседник. Видеообращение, адресованное главе СКР РФ Александру Бастрыкину, федеральному инспектору Денису Чернятьеву и другим, сам Селиверстов видел лишь фрагментарно. В пресс-службе мэрии URA.RU сообщили, что ознакомятся с роликом в течение дня позже. На звонок мэр Максим Пекарский не ответил. В октябре 2023 года Микерина уже публично просила отправить градоначальника в отставку. Осенью 2024 года полномочия Пекарского истекают. Однако к настоящему времени официальных заявлений о том, будет ли он претендовать на второй срок, сделано не было.
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Ссылки по теме
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