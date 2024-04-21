Пермский юрист обвинил сотрудников ДПС в обмане, из-за которого лишился прав

22 апреля 2024 в 10:20 Размер текста - 17 +

Мужчина пытается доказать в суде неправомерность действий сотрудников ДПС Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Пермский юрист Дмитрий Мелентьев утверждает, что его обманом лишили водительских прав. Якобы произошло это после того, как сотрудники ДПС остановили мужчину на трассе и попросили подышать в алкотестер. Он показал, что водитель находится в состоянии алкогольного опьянения. Дмитрий с этим результатом не согласился и потребовал провести медосвидетельствование в больнице. «По закону медики должны предоставить документы на алкостетер, который имеют серийный номер. На просьбу Дмитрия показать сертификат на прибор, ему принесли сертификат от другого аппарата. Когда юрист попросил принести тот прибор, к которому подходит сертификат, сделать это отказались. Далее один из сотрудников ДПС вернул Дмитрия в патрульную машину. Второй в это время ушел в больницу и отсутствовал 30 минут», — сообщило 59.RU со ссылкой на адвоката Дмитрия Мелентьева Эмиля Балакишиева. По словам юриста, по закону полицейские должны были выдать Мелентьеву акт медосвидетельствования, в котором должны были прописать причину отказа. В данном случае это несоответствие сертификата на прибор. Такой акт, по словам Дмитрия, изначально был выдан, но во время возвращения в больницу сотрудник ДПС якобы попросил врачей исправить документ на отказ от медицинского освидетельствования. Отказ стал основанием для обращения ДПС в суд для лишения водительских прав. В суде Мелентьев не смог доказать, что акт изменяли без его ведома. Мужчину признали виновным, лишили прав на 1,5 года и оштрафовали на 30 тысяч рублей. Мелентьев подал апелляцию. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Пермский юрист Дмитрий Мелентьев утверждает, что его обманом лишили водительских прав. Якобы произошло это после того, как сотрудники ДПС остановили мужчину на трассе и попросили подышать в алкотестер. Он показал, что водитель находится в состоянии алкогольного опьянения. Дмитрий с этим результатом не согласился и потребовал провести медосвидетельствование в больнице. «По закону медики должны предоставить документы на алкостетер, который имеют серийный номер. На просьбу Дмитрия показать сертификат на прибор, ему принесли сертификат от другого аппарата. Когда юрист попросил принести тот прибор, к которому подходит сертификат, сделать это отказались. Далее один из сотрудников ДПС вернул Дмитрия в патрульную машину. Второй в это время ушел в больницу и отсутствовал 30 минут», — сообщило 59.RU со ссылкой на адвоката Дмитрия Мелентьева Эмиля Балакишиева. По словам юриста, по закону полицейские должны были выдать Мелентьеву акт медосвидетельствования, в котором должны были прописать причину отказа. В данном случае это несоответствие сертификата на прибор. Такой акт, по словам Дмитрия, изначально был выдан, но во время возвращения в больницу сотрудник ДПС якобы попросил врачей исправить документ на отказ от медицинского освидетельствования. Отказ стал основанием для обращения ДПС в суд для лишения водительских прав. В суде Мелентьев не смог доказать, что акт изменяли без его ведома. Мужчину признали виновным, лишили прав на 1,5 года и оштрафовали на 30 тысяч рублей. Мелентьев подал апелляцию.