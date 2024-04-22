NYT: Израиль отказался от мощного удара по Ирану несмотря на давление США

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Израиль отказался от более серьезной ракетной атаки по Ирану под давлением США, передает NYT Фото:
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Военный конфликт между Ираном и Израилем

Израиль смягчил свой удар по Ирану 19 апреля. Связано это с давлением США и других западных стран в отношении израильского правительства. Об этом сообщают американские журналисты The New York Times, которые в настоящий момент работают на Ближнем Востоке.

«Израиль отказался от планов гораздо более масштабного контрудара по Ирану после согласованного дипломатического давления со стороны США и других иностранных союзников, а также потому, что основной удар иранского нападения на территорию Израиля был сорван», — передают журналисты The New York Times, ссыдаясь на высокопоставленных израильских чиновников. Отмечается, что изначально удар ЦАХАЛ по Ирану должен был быть более жестким и массированным.

Ранее в США отметили, что удар, который Израиль нанес по Ирану «был взвешенным». До этого сам Иран атаковал Израиль. Причиной послужили израильские атаки по консульству Ирана в Сирии в начале апреля.

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Израиль смягчил свой удар по Ирану 19 апреля. Связано это с давлением США и других западных стран в отношении израильского правительства. Об этом сообщают американские журналисты The New York Times, которые в настоящий момент работают на Ближнем Востоке. «Израиль отказался от планов гораздо более масштабного контрудара по Ирану после согласованного дипломатического давления со стороны США и других иностранных союзников, а также потому, что основной удар иранского нападения на территорию Израиля был сорван», — передают журналисты The New York Times, ссыдаясь на высокопоставленных израильских чиновников. Отмечается, что изначально удар ЦАХАЛ по Ирану должен был быть более жестким и массированным. Ранее в США отметили, что удар, который Израиль нанес по Ирану «был взвешенным». До этого сам Иран атаковал Израиль. Причиной послужили израильские атаки по консульству Ирана в Сирии в начале апреля.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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