NYT: Израиль отказался от мощного удара по Ирану несмотря на давление США

22 апреля 2024 в 16:23

Израиль отказался от более серьезной ракетной атаки по Ирану под давлением США, передает NYT Фото: NIDS/NATO Multimedia Library новость из сюжета Военный конфликт между Ираном и Израилем Израиль смягчил свой удар по Ирану 19 апреля. Связано это с давлением США и других западных стран в отношении израильского правительства. Об этом сообщают американские журналисты The New York Times, которые в настоящий момент работают на Ближнем Востоке. «Израиль отказался от планов гораздо более масштабного контрудара по Ирану после согласованного дипломатического давления со стороны США и других иностранных союзников, а также потому, что основной удар иранского нападения на территорию Израиля был сорван», — передают журналисты The New York Times, ссыдаясь на высокопоставленных израильских чиновников. Отмечается, что изначально удар ЦАХАЛ по Ирану должен был быть более жестким и массированным. Ранее в США отметили, что удар, который Израиль нанес по Ирану «был взвешенным». До этого сам Иран атаковал Израиль. Причиной послужили израильские атаки по консульству Ирана в Сирии в начале апреля.

