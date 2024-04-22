NYT: Израиль отказался от мощного удара по Ирану несмотря на давление США

Израиль смягчил свой удар по Ирану 19 апреля. Связано это с давлением США и других западных стран в отношении израильского правительства. Об этом сообщают американские журналисты The New York Times, которые в настоящий момент работают на Ближнем Востоке.
«Израиль отказался от планов гораздо более масштабного контрудара по Ирану после согласованного дипломатического давления со стороны США и других иностранных союзников, а также потому, что основной удар иранского нападения на территорию Израиля был сорван», — передают журналисты The New York Times, ссыдаясь на высокопоставленных израильских чиновников. Отмечается, что изначально удар ЦАХАЛ по Ирану должен был быть более жестким и массированным.
Ранее в США отметили, что удар, который Израиль нанес по Ирану «был взвешенным». До этого сам Иран атаковал Израиль. Причиной послужили израильские атаки по консульству Ирана в Сирии в начале апреля.
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Израиль смягчил свой удар по Ирану 19 апреля. Связано это с давлением США и других западных стран в отношении израильского правительства. Об этом сообщают американские журналисты The New York Times, которые в настоящий момент работают на Ближнем Востоке. «Израиль отказался от планов гораздо более масштабного контрудара по Ирану после согласованного дипломатического давления со стороны США и других иностранных союзников, а также потому, что основной удар иранского нападения на территорию Израиля был сорван», — передают журналисты The New York Times, ссыдаясь на высокопоставленных израильских чиновников. Отмечается, что изначально удар ЦАХАЛ по Ирану должен был быть более жестким и массированным. Ранее в США отметили, что удар, который Израиль нанес по Ирану «был взвешенным». До этого сам Иран атаковал Израиль. Причиной послужили израильские атаки по консульству Ирана в Сирии в начале апреля.