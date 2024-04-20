Bild: Иран стоит на пороге создания ядерного оружия

21 апреля 2024 в 01:53 Размер текста - 17 +

В течение недели у Тегерана будет достаточно урана для производства ядерного оружия Фото: Министерство обороны США новость из сюжета Военный конфликт между Ираном и Израилем Иран приблизился к возможности создавать ядерное оружие. Тегеран может начать делать его уже через несколько недель. Об этом пишет германская газета Bild со ссылкой на экспертов. «Иран вплотную приблизился к возможности производить атомное оружие. Мы говорим о периоде в несколько недель», — заявил изданию директор Центра продвинутой безопасности, стратегических и интеграционных исследований (CASSIS) при Университете Бонна Ульрих Шли. Исследователь считает, что после возможного ответа Израиля на иранскую атаку Тегеран может напасть вновь с применением ядерного оружия либо использовать его в целях устрашения. Эксперт по Ирану Сима Шайн из израильского Института по изучению национальной безопасности заявила газете, что в течение недели у Тегерана будет достаточно урана для производства подобного вооружения. Глава МИД России Сергей Лавров в апреле 2024 года заявлял, что Иран является самой проверяемой страной из участников договора о нераспространении ядерного оружия, передает «Национальная служба новостей». Он подчеркнул, что отсутствие подобного оружия также подтверждает МАГАТЭ. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Иран приблизился к возможности создавать ядерное оружие. Тегеран может начать делать его уже через несколько недель. Об этом пишет германская газета Bild со ссылкой на экспертов. «Иран вплотную приблизился к возможности производить атомное оружие. Мы говорим о периоде в несколько недель», — заявил изданию директор Центра продвинутой безопасности, стратегических и интеграционных исследований (CASSIS) при Университете Бонна Ульрих Шли. Исследователь считает, что после возможного ответа Израиля на иранскую атаку Тегеран может напасть вновь с применением ядерного оружия либо использовать его в целях устрашения. Эксперт по Ирану Сима Шайн из израильского Института по изучению национальной безопасности заявила газете, что в течение недели у Тегерана будет достаточно урана для производства подобного вооружения. Глава МИД России Сергей Лавров в апреле 2024 года заявлял, что Иран является самой проверяемой страной из участников договора о нераспространении ядерного оружия, передает «Национальная служба новостей». Он подчеркнул, что отсутствие подобного оружия также подтверждает МАГАТЭ.