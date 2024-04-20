20 апреля 2024

Bild: Иран стоит на пороге создания ядерного оружия

© Служба новостей «URA.RU»
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Министерство обороны США, армия, сша, ядерное оружие
В течение недели у Тегерана будет достаточно урана для производства ядерного оружия Фото:
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Военный конфликт между Ираном и Израилем

Иран приблизился к возможности создавать ядерное оружие. Тегеран может начать делать его уже через несколько недель. Об этом пишет германская газета Bild со ссылкой на экспертов.

«Иран вплотную приблизился к возможности производить атомное оружие. Мы говорим о периоде в несколько недель», — заявил изданию директор Центра продвинутой безопасности, стратегических и интеграционных исследований (CASSIS) при Университете Бонна Ульрих Шли.

Исследователь считает, что после возможного ответа Израиля на иранскую атаку Тегеран может напасть вновь с применением ядерного оружия либо использовать его в целях устрашения. Эксперт по Ирану Сима Шайн из израильского Института по изучению национальной безопасности заявила газете, что в течение недели у Тегерана будет достаточно урана для производства подобного вооружения.

Глава МИД России Сергей Лавров в апреле 2024 года заявлял, что Иран является самой проверяемой страной из участников договора о нераспространении ядерного оружия, передает «Национальная служба новостей». Он подчеркнул, что отсутствие подобного оружия также подтверждает МАГАТЭ.

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Иран приблизился к возможности создавать ядерное оружие. Тегеран может начать делать его уже через несколько недель. Об этом пишет германская газета Bild со ссылкой на экспертов. «Иран вплотную приблизился к возможности производить атомное оружие. Мы говорим о периоде в несколько недель», — заявил изданию директор Центра продвинутой безопасности, стратегических и интеграционных исследований (CASSIS) при Университете Бонна Ульрих Шли. Исследователь считает, что после возможного ответа Израиля на иранскую атаку Тегеран может напасть вновь с применением ядерного оружия либо использовать его в целях устрашения. Эксперт по Ирану Сима Шайн из израильского Института по изучению национальной безопасности заявила газете, что в течение недели у Тегерана будет достаточно урана для производства подобного вооружения. Глава МИД России Сергей Лавров в апреле 2024 года заявлял, что Иран является самой проверяемой страной из участников договора о нераспространении ядерного оружия, передает «Национальная служба новостей». Он подчеркнул, что отсутствие подобного оружия также подтверждает МАГАТЭ.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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