Турагент раскрыла, когда пермякам выгоднее отдыхать в Дагестане

Пермяки в мае могут сэкономить до 30% на отдыхе в Дагестане

23 апреля 2024 в 08:49 Размер текста - 17 +

Из Перми появились «горящие» туры в Дагестан Фото: Сергей Шадрин © URA.RU Жители Перми могут сэкономить на отдыхе в Дагестане до 30%, если поедут в отпуск после майских праздников. Об этом URA.RU рассказала директор пермской туристической компании «А-Тур» Алина Балыбердина. «Сейчас в Дагестан „горят“ даты после майских праздников. То есть если человек может поехать в длинные выходные, но с захватом рабочих дней. Например, с 4, 6, 8, 10 или 11 мая на девять ночей путевки стоят от 80 тысяч рублей на двоих. Раньше такие туры стоили от 100-110 тысяч рублей на двоих», — рассказала Алина Балыбердина корреспонденту агентства. Она добавила, что выгоднее покупать путевки на долгий срок, например, на девять дней. Это связано с тем, что на короткие туры спрос выше, соответственно, стоят они дороже. Также турагент предупредила о повышении цен на путевки перед летним сезоном. «После 11 мая стоимость туров снова начнет расти и отдых на побережье Каспийского моря подорожает на 30-40%», — отметила Алина Балыбердина. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Жители Перми могут сэкономить на отдыхе в Дагестане до 30%, если поедут в отпуск после майских праздников. Об этом URA.RU рассказала директор пермской туристической компании «А-Тур» Алина Балыбердина. «Сейчас в Дагестан „горят“ даты после майских праздников. То есть если человек может поехать в длинные выходные, но с захватом рабочих дней. Например, с 4, 6, 8, 10 или 11 мая на девять ночей путевки стоят от 80 тысяч рублей на двоих. Раньше такие туры стоили от 100-110 тысяч рублей на двоих», — рассказала Алина Балыбердина корреспонденту агентства. Она добавила, что выгоднее покупать путевки на долгий срок, например, на девять дней. Это связано с тем, что на короткие туры спрос выше, соответственно, стоят они дороже. Также турагент предупредила о повышении цен на путевки перед летним сезоном. «После 11 мая стоимость туров снова начнет расти и отдых на побережье Каспийского моря подорожает на 30-40%», — отметила Алина Балыбердина.